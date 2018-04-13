Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: “İsrail’in hava sahamızı ihlalini kabul etmeyeceğiz”

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, “İsrail’in hava sahamızı ihlalini kabul etmeyeceğiz” dedi.
Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn yaptığı açıklamada, “İsrail’in Lübnan hava sahasını kullanmasını egemenliğimize bir saldırı olarak görüyorum ve İsrail’in hava sahamıza girmesini kabul etmeyeceğiz" dedi.
Bir Arap ülkesine yapılan herhangi bir İsrailli saldırı şiddetle kınadığını belirten Avn, Suriye’ye düzenlenen saldırıda hava sahasının kullanması nedeniyle İsrail’i Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne şikayet edeceğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "9 Nisan’da İsrail’e ait iki F-15 uçağı, Suriye’nin hava sahasına girmeden T-4 havaalanını Lübnan topraklarından 8 güdümlü füze fırlattı. Güdümlü füzelerden beşi Suriye’nin hava savunma sistemleri tarafından imha edildi” ifadeleri kullanılmıştı.
Lübnan ordusu, İsrail uçaklarının Akdeniz’deki sahil kasabası Cünye üzerinden Suriye sınırı yakınlarındaki Baalbek kentine doğru uçtuğunu ve yerel saatle 03.25’ten itibaren 10 dakika boyunca Lübnan hava sahasını ihlal ettiğini açıklamıştı.
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