Lübnan-Suudi Arabistan ilişkilerinde normalleşme

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda "Lübnan-Suudi Arabistan İş Konseyi" üyelerini kabulünde iki ülke ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin herhangi bir olay tarafından bozulmasının mümkün olmadığını belirten Avn, Suudi Arabistan'la ilişkilerin normale döndüğünü söyledi.

İlişkilerin eskiden olduğu gibi normal şekline döndüğünü yineleyen Avn, geçmişte yaşanan krize dair "Doğrudur bir olay oldu ancak bizler bunu birlikte atlattık." ifadelerini kullandı.

Konuk heyeti kabulündeki açıklamada Avn, Suudi Arabistan'ın yanında Körfez ülkeleri ile de ilişkilerin iyi olduğunu ve tüm taraflarla görüşmeye hazır olduklarını kaydetti.

İşbirliği için en iyi şartları oluşturmaya hazır olduklarını dile getiren Avn, "Bizler ekonomik kalkınma ve her türlü ortak işbirliğine açığız." dedi.

- Suudi Arabistan ile Lübnan arasında yaşananlar

Lübnan Başbakanı Hariri, 4 Kasım 2017'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" söyleyen Hariri, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" dile getirmişti.