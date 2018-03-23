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Lübnan-Suudi Arabistan ilişkilerinde normalleşme

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2018 19:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Avn: - "Doğrudur bir olay oldu ancak bizler bunu birlikte atlattık" - "Bizler ekonomik kalkınma ve her türlü ortak işbirliğine açığız"

BEYRUT (AA) - Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda "Lübnan-Suudi Arabistan İş Konseyi" üyelerini kabulünde iki ülke ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasındaki ilişkilerin herhangi bir olay tarafından bozulmasının mümkün olmadığını belirten Avn, Suudi Arabistan'la ilişkilerin normale döndüğünü söyledi.

İlişkilerin eskiden olduğu gibi normal şekline döndüğünü yineleyen Avn, geçmişte yaşanan krize dair "Doğrudur bir olay oldu ancak bizler bunu birlikte atlattık." ifadelerini kullandı.

Konuk heyeti kabulündeki açıklamada Avn, Suudi Arabistan'ın yanında Körfez ülkeleri ile de ilişkilerin iyi olduğunu ve tüm taraflarla görüşmeye hazır olduklarını kaydetti.

İşbirliği için en iyi şartları oluşturmaya hazır olduklarını dile getiren Avn, "Bizler ekonomik kalkınma ve her türlü ortak işbirliğine açığız." dedi.

- Suudi Arabistan ile Lübnan arasında yaşananlar

Lübnan Başbakanı Hariri, 4 Kasım 2017'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" söyleyen Hariri, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" dile getirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn da Hariri'nin istifasının ardından yaptığı açıklamada, "Hariri'nin şu an bulunduğu şartlardan dolayı endişeliyiz. Kendisi Lübnan'a dönmeli ve istifa gerekçelerini açıklamalıdır. Bunu yapmadığı sürece istifası geçerli değildir." demişti.

Hariri, istifa açıklamasından 17 gün sonra 21 Kasım'da ülkesine dönmüş ve 22 Kasım'da yaptığı açıklamada, "İstifa konusunu Cumhurbaşkanı Avn ile görüştüm. Avn, istifamı bekletmemi ve konuyla ilgili daha fazla istişarede bulunmamı istedi. Avn'ın bu isteğini kabul ettim." sözleri ile istifa kararını ertelediğini duyurmuştu.

Lübnanlı yetkililerin, bu süreçte Saad Hariri'nin Suudi Arabistan'da alıkonulduğu ve istifaya zorlandığını iddia etmesi üzerine iki ülke arasındaki ilişkilerde olumsuzluklar yaşanmıştı.

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