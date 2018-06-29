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Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn'a tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2018 11:07 | Son Güncelleme

AKPM üyesi Emine Nur Günay, AKPM Genel Kurulu'nda Türkiye'ye karşı asılsız eleştirilerde bulunan Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn'a tepki gösterdi

ESKİŞEHİR (AA) - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) üyesi ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, AKPM Genel Kurulu'nda Türkiye'ye karşı asılsız eleştirilerde bulunan Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn'a tepki gösterdi.

Günay'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Strazburg kentinde gerçekleştirilen AKPM Genel Kurulu'nda söz alan Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, konuşması sırasında Türkiye'de insan hakları ihlalleri yapıldığını iddia ederek, Türkiye aleyhine ifadelerde bulundu.

Bunun üzerine toplantıda bulunan Günay söz alarak, Asselborn'a "Sayın Bakan, PKK, AB'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor. Ancak, Lüksemburg'da PKK'ya, içerisinde Öcalan'ın afişleri, PKK'nın sembolleri ya da posterleri bulunan ve örgütün propagandasını içeren toplantılar ve gösteriler düzenlemesi için izin veriliyor ya da bu eylemleri tolere ediliyor. Neden PKK propagandasına karşı önlem almıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Günay daha sonra Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn'a "Gülenci Terör Örgütü, Türkiye için ulusal bir tehdit değildir. FETÖ uluslararası olarak tasarlanmış ve finanse edilen bir terör örgütüdür. Lüksemburg olarak, Gülenci Terör Örgütü'ne karşı mücadele için planlarınız neler?" şeklinde bir soru yönelterek, Lüksemburg'un FETÖ'ye karşı eylem planını sordu.

Terör örgütü PKK ile ilgili soruya net cevap vermeyen ve sözü Suriye'de bulunan terörist gruplarına getiren Asselborn, Suriye'de DEAŞ'a karşı savaştıklarını öne sürdüğü teröristleri övdü.

PKK'nın Lüksemburg'da yetkilendirilmiş bir kuruluş olmadığını belirten Asselborn, FETÖ ile ilgili soruyu ise yanıtlamadı.

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