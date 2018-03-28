Lüksemburg Moskova büyükelçisini geri çağırdı

Lüksemburg Dışişleri Bakanlığı, Moskova’daki büyükelçisini geri çağırdığını açıkladı.
Lüksemburg, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya’nın İngiltere’de zehirlenmesi gerekçesiyle Moskova büyükelçisini geri çağırdı. Lüksemburg Moskova’daki büyükelçisini bir süreliğine geri çağırdığını açıkladı. ABD ve çok sayıda AB üyesinin Skripal olayından dolayı Rus diplomatları sınır dışı etme kararı alması sonrası Lüksemburg da görüşme yapmak üzere Moskova’daki büyükelçisini geri çağırdığı bildirildi. Ayrıca bilgide Lüksemburg hükumeti, saldırıyı en kötü şekilde kınadığını, İngiltere’nin uğradığı olayda Rusya’nın sorumlu olduğunu ve başka hiçbir makul açıklama bulunmadığı sonucuna katıldığı bilgileri de yer aldı.
Öte yandan ülkenin Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Lüksemburg’un Rus diplomatlarını ülkeden çıkarma niyetinde olmadığını duyurdu.
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