Lütfü Türkkan: 12-13 MHP'li İYİ Parti'ye geçecek

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, FOX TV canlı yayınında İlker Karagöz'ün konuğu oldu. Canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulunanan Türkkan, "12-13 MHP'li İYİ Parti'ye geçecek" ifadelerini kullandı.
Meclis'te MHP'nin 49, İYİ Parti'nin ise 42 sandalyesi bulunuyor.
MERAL AKŞENER ADAY OLACAK MI?
Öte yandan Meral Akşener'in aday olup olmayacağıyla iglil soruya da yanıt veren Türkkan, "Meral Akşener aday olmayacak, delegeler onu aday gösterecektir" dedi.
DÜN AKŞENER'İ ZİYARET ETTİ
Dün Meral Akşener'i ikna etmek için evinde ziyaret eden Türkkan, Akşener'in 72 saat süre talep ettiğini belirterek, "Bu akşam buradaki samimi, gerçekten Türk siyasi hayatına geçebilecek bu tezahüratınızı sonlandırmak istiyorum. Bize güvenin, genel merkez yöneticilerimize güvenin. Bize 72 saat süre verin. 72 saat bu evi rahat bırakın. Sonra tekrar burada buluşalım" ifadelerini kullanmıştı.
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