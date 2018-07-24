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Lütfü Türkkan: 12-13 MHP'li İYİ Parti'ye geçecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.07.2018 09:31 | Son Güncelleme

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan "12-13 MHP'li İYİ Parti'ye geçecek" iddiasında bulundu.

Lütfü Türkkan: 12-13 MHP'li İYİ Parti'ye geçecek

İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan, FOX TV canlı yayınında İlker Karagöz'ün konuğu oldu. Canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulunanan Türkkan, "12-13 MHP'li İYİ Parti'ye geçecek" ifadelerini kullandı.

Meclis'te MHP'nin 49, İYİ Parti'nin ise 42 sandalyesi bulunuyor.

MERAL AKŞENER ADAY OLACAK MI?

Öte yandan Meral Akşener'in aday olup olmayacağıyla iglil soruya da yanıt veren Türkkan, "Meral Akşener aday olmayacak, delegeler onu aday gösterecektir" dedi.

DÜN AKŞENER'İ ZİYARET ETTİ

Dün Meral Akşener'i ikna etmek için evinde ziyaret eden Türkkan, Akşener'in 72 saat süre talep ettiğini belirterek, "Bu akşam buradaki samimi, gerçekten Türk siyasi hayatına geçebilecek bu tezahüratınızı sonlandırmak istiyorum. Bize güvenin, genel merkez yöneticilerimize güvenin. Bize 72 saat süre verin. 72 saat bu evi rahat bırakın. Sonra tekrar burada buluşalım" ifadelerini kullanmıştı.


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İYİ parti MHP Lütfü Türkkan

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
bu FETOCULAR HEP BİR RUYA VE HAYAL DÜNYASINDA YAŞAMAKDAN nezaman vazgececekler
Bence IYI partili 60 kişi MHP ye gececek...başta genel başkan Akşener Hanim olmak üzere
Bu adam hakkında ne denirki geçmişte partisi ve seçmeni için ne yapmışki iyi parti içinde polemik ten başka bişey yapamaz
Seçimden önce İyi Partinin Cem Uzan gibi % 7-8 oy alacağını tahmin etmiştim ve yaklaşık olarak doğru çıktı sayılır. İyi Parti de bundan sonra bitmiştir. MHP'den oraya geçeceğini iddia ettiği vekillerin ya aklı yok ya da Lütfi Türkkan yalan uyduruyor. Bu kadro ile 5 sene sonraki seçimlerde alacağı oy oranı % 5 ile % 10 arasıdır. İyi parti bitmiştir artık. Bir de seçimden sonra parti içinde yaşananlardan sonra parti felç olmuştur. İyi partili vekillerin aklı başında ise o partiden şimdiden ayrılır ve diğer partilere geçerler.
MHP DEN BAŞKA PARTİYE GEÇECEK KİMMMSEEELER YOK,BUNU ORTAYA ATANLAR HALÜSÜLASYON GÖRÜYORLAR.HAYAL ALEMİNDE YAŞIYORLAR.DAHA EMEKLEYEMEYEN BİR PARTİYE BAŞKA PARTİDEN GEÇMESİ İÇİN İNSANLARIN KIT DÜŞÜNCE İÇİNDE OLMASI GEREKİR
Kendi bile İnanmıyor. Akşener ayak yapıyor Aday değilim diye, Akşener Aday olmaz ise İP lik dağılıp gider
AKP, HEM CHP, HEM DE İYİ PARTİ ÜZERİNDE ÖZENLE BÖL-PARÇALA-YÖNET TAKTİĞİNİ SÜRDÜRMEYE ÇALIŞIYOR. ŞU ANA KADAR DA BAŞARILIDIR.
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