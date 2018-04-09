HABER

Macaristan genel seçimlerinin galibi: Fidesz ve KDNP

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.04.2018 09:26 | Son Güncelleme

Macaristan’da gerçekleştirilen genel seçimleri Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu kazandı.Macaristan’da yapılan genel seçimi resmi olmayan sonuçlara göre, hükümette yer alan Fidesz ve KDNP koalisyonu oyların yüzde 48.94’ünü alarak seçimlerin galibi oldu.Oyların yüzde 93’ünün sayıldığı seçim sonuçlarına göre, Fidesz-KDNP koalisyonu oyların yüzde 49’unu, JOBBİK yüzde 19’unu, ana muhalefette bulunan Sosyalist Parti (MSZP) ise yüzde 11’ini aldı.Bu sonuçlara göre, Fidesz-KDNP koalisyonu 199 sandalyeli mecliste 3’te 2’lik çoğunluğu da elde etti.

Macaristan’da gerçekleştirilen genel seçimleri Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu kazandı.
Macaristan’da yapılan genel seçimi resmi olmayan sonuçlara göre, hükümette yer alan Fidesz ve KDNP koalisyonu oyların yüzde 48.94’ünü alarak seçimlerin galibi oldu.
Oyların yüzde 93’ünün sayıldığı seçim sonuçlarına göre, Fidesz-KDNP koalisyonu oyların yüzde 49’unu, JOBBİK yüzde 19’unu, ana muhalefette bulunan Sosyalist Parti (MSZP) ise yüzde 11’ini aldı.
Bu sonuçlara göre, Fidesz-KDNP koalisyonu 199 sandalyeli mecliste 3’te 2’lik çoğunluğu da elde etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdelerCumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler
İstanbul Boğazı'nda gemi kazası!İstanbul Boğazı'nda gemi kazası!
Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

6 aylık evli çiftin yatak odası itirafı şaşırttı

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

Sarıeroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü

Türk lise öğrencisinden müthiş icat! Avrupa peşine düştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

2019 seçimlerinin şifresi! İşte Erdoğan'ın yeni oyun planı

İşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 parti

İşte İYİ Parti'nin ittifak yapacağı 2 parti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe müjdeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler: Cehenneme kadar yolunuz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert sözler: Cehenneme kadar yolunuz var

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu fena patladı

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu fena patladı

Binali Yıldırım'dan yasa dışı göç açıklaması

Binali Yıldırım'dan yasa dışı göç açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.