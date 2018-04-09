Macaristan genel seçimlerinin galibi: Fidesz ve KDNP

Macaristan’da gerçekleştirilen genel seçimleri Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu kazandı.

Macaristan’da yapılan genel seçimi resmi olmayan sonuçlara göre, hükümette yer alan Fidesz ve KDNP koalisyonu oyların yüzde 48.94’ünü alarak seçimlerin galibi oldu.

Oyların yüzde 93’ünün sayıldığı seçim sonuçlarına göre, Fidesz-KDNP koalisyonu oyların yüzde 49’unu, JOBBİK yüzde 19’unu, ana muhalefette bulunan Sosyalist Parti (MSZP) ise yüzde 11’ini aldı.

Bu sonuçlara göre, Fidesz-KDNP koalisyonu 199 sandalyeli mecliste 3’te 2’lik çoğunluğu da elde etti.