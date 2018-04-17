Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Balkan ülkelerinin, Türkiye ve Rusya ile yakınlaşmasının Avrupa’nın geleceği için risk taşıdığını söyledi.
Avrupa Parlamentosu’nda milletvekillerine seslenen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Balkan ülkelerinin AB üyeliği hakkında görüşlerini parlamento ile paylaştı. Batı Balkan ülkelerinin Rusya ve Türkiye’ye yönelmesini Avrupa’nın jeopolitik riski olarak nitelendiren Macron, böyle bir durumun yaşanmasını istemediğini ifade etti. Çare olarak AB’nin büyük değişikliklere gitmesi gerektiğini vurgulayan Fransız Cumhurbaşkanı, AB’nin üyelik perspektifini güçlendirmesi gerektiğini söyledi.
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise henüz AB’ye üye olma sürecini tamamlamamış Batı Balkan ülkelerinin üyelik imkanını yok etmenin kriz oluşturacağını belirtti.
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