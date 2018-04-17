Macron, Strasbourg’da toplanan Avrupa Milletvekillerine ilk defa konuştu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Strasbourg’da toplanan Avrupa Milletvekillerine ilk kez hitap etti.
“Avrupayı yeniden inşa etme” hedefi olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Avrupa’nın otoriteye meyiline karşı yenilenmiş bir egemenlik modeline” çağrıda bulundu. “Eğer Avrupa’da demokrasiden vazgeçersek yanlış yola saparız” diyen Macron, “Demokrasi bizim en büyük şansımızdır” diye konuştu. Çarenin “otoriter bir demokrasi değil, demokrasinin otoritesi” olduğunu söyleyen Fransız Cumhurbaşkanı, “Uyurgezerler jenerasyonundan olmak istemiyorum. Demokrasiyi savunan jenerasyondan olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.
“Avrupasever” bir konuşma yapan Fransız Cumhurbaşkanı konuşmasını “milli egemenliklerle çakışmayan Avrupa egemenlikleri üzerine büyük bir konuşma” şeklinde nitelendirdi.
Mülteciler hakkında da konuşan Macron, yerel bölgelerin mültecileri ağırlaması için fon verecek Avrupa finans programı oluşturma teklifinde bulundu. Macron mültecilerin AB ülkeleri arası dağılım kotasının “zehirli tartışma” olduğunu ifade etti ve teklif ettiği fon sayesinde Avrupa’da iç ve dış dayanışma sağlanacağını söyledi.
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