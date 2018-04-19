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Macron: “Suriye operasyonu için Almanya’nın gerekli anayasal çevresi yoktu”

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.04.2018 15:53 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD, İngiltere ve Fransa’nın katıldığı Suriye operasyonuna Almanya’nın katılmamasıyla ilgili, “Suriye operasyonu için Almanya’nın gerekli anayasal çevresi yoktu” dedi.Berlin’de Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüşme gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ortak basın toplantısında Suriye operasyonuna Almanya’nın katılmaması hakkında açıklama yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD, İngiltere ve Fransa’nın katıldığı Suriye operasyonuna Almanya’nın katılmamasıyla ilgili, “Suriye operasyonu için Almanya’nın gerekli anayasal çevresi yoktu” dedi.
Berlin’de Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüşme gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ortak basın toplantısında Suriye operasyonuna Almanya’nın katılmaması hakkında açıklama yaptı. Merkel ile düzenli olarak istişarede bulunduğunu açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, “Operasyonun gizlilik içerisinde ve hızlı, meclis tartışması olmadan yapılması gerekiyordu. Bunun için gerekli anayasal çerçeveyi kullandık. Fakat Almanya’nın anayasal çerçevesi buna müsaade etmiyordu” dedi.
Macron, İngiltere’de alışılagelmişin dışında olarak Theresa May’in mecliste tartışmadan operasyona katılım göstermesini cesur bulduğunu ifade etti.
Almanya’nın operasyona katılmamasına rağmen istişare ettiklerini paylaşan Macron, “Suriye’de insani yardım ve diğer konularda Almanya bize destek olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

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