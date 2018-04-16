HABER

Macron: “Suriye’de tek sorumluluğumuz DEAŞ değil”

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 13:32 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Bölgede bulunma sebebimiz DEAŞ olabilir ama tek sorumluluğumuz bu değil" dedi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile görüşmesi sonrası ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Bölgede bulunma sebebimiz DEAŞ olabilir ama tek sorumluluğumuz bu değil" dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile görüşmesi sonrası ortak basın toplantısında soruları yanıtladı. Yeni Zelanda ile Fransa ve AB arası ticari anlaşmaları konuşan ikili, Suriye konusunda da soruları yanıtladı. Beyaz Saray’ın “ikna edilme” açıklaması sorulan Macron, “Suriye’de ortak düşmanımız DEAŞ” dedi ve bölgede askeri olarak bulunma sebeplerinin DEAŞ olduğunu fakat tek sorumluluklarının bu olmadığını dile getirdi.
“Suriye’de uzun süre kalıp savaşılacak demedim” diyen Macron, “Bizimle birlikte ABD kimyasal silahlara karşı operasyona katıldı. Bölgede bulunma sebebimiz DEAŞ olabilir ama tek sorumluluğumuz bu değil” ifadesini kullanarak amaçlarının insani yardım ve geleceğe yönelik barış sağlamak olduğunu da dile getirdi.
Bölgedeki İran hakimiyetini engellemek ve uzun vadeli barış getirmek istediğini vurgulayan Fransız Cumhurbaşkanı, Suriye’deki terörle mücadelenin ötesinde insani vazifelerini de hatırlattı.
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern de kimyasal silahlara karşı yürütülen operasyonu desteklediklerini dile getirerek, “BM izni ile yapılmasını isterdik. Fakat Rusya vetosu engel oldu” diyerek operasyonların yerinde olduğunu ve kimyasal silah kullanımına izin verilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!
Sular fena ısınacak! ABD'den Rusya'ya karşı yeni hamleSular fena ısınacak! ABD'den Rusya'ya karşı yeni hamle
Rusya harekete geçti! İşte Putin'in ilk hamlesiRusya harekete geçti! İşte Putin'in ilk hamlesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Tatil cenneti Ölüdeniz'de şaşırtan manzara!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Aziz Üstel: Emre Belözoğlu'nu nezaretten kurtardığıma yanarım

Aziz Üstel: Emre Belözoğlu'nu nezaretten kurtardığıma yanarım

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ege uyarısı: Askerlerimizin elinden bir kaza çıkabilir

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ege uyarısı: Askerlerimizin elinden bir kaza çıkabilir

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgedeki barış operasyonlarını sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgedeki barış operasyonlarını sürdüreceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'de

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.