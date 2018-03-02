Macron ve Trump Doğu Guta’daki ateşkesi görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin aldığı insani ateşkes kararını değerlendirdi.
Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Emmanuel Macron ve Donald Trump’ın telefon görüşmesi gerçekleştirdikleri belirtildi. Açıklamada iki liderin, 30 günlük ateşkesin hızlı bir şekilde uygulamaya geçmesi yönünde çağrıda bulundukları belirtildi. Cumhurbaşkanlığının açıklamasına göre, Macron ve Trump Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) aldığı ateşkes kararının uygulanması için işbirliği konusunda anlaştı.
İki lider, rejim müttefiki Rusya’yı “Şam’a maksimum baskı uygulamaya” çağırdı.
Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi verilerine göre Doğu Guta’da 11 gündür devam eden rejim saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 670’e yükseldi. Saldırılarda en az 2 bin kişi ise yaralandı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 24 Şubat’ta Suriye’ye insani yardım ulaştırılabilmesi, ağır hasta ve yaralıların tahliyesi için en az bir ay insani ateşkes kararı almıştı.
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