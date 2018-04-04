Macron ve Trump telefonda Suriye’yi görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda Suriye’yi görüştü.
Fransa Cumhurbaşkanlık Sarayı Elysee’den yapılan yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trump’ın terör örgütü DEAŞ’a karşı Irak ve Suriye’de yürütülen operasyonu görüştüğü belirtildi. Açıklamada, iki liderin hem bölgedeki istikrarın hem de iki ülkenin güvenliğinin korunması amacıyla uluslararası koalisyonla gerçekleştirdikleri faaliyetleri kararlılıkla devam ettirecekler ifade edildi. İkilinin ayrıca 24-25 Nisan tarihlerinde Washington’da yapacağı görüşme hakkında konuştukları bildirildi.
Öte yandan, Washington ziyareti Macron’un ABD’ye ilk resmi devlet ziyareti olacak.
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