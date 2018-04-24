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Macron ve Trump’tan İran açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2018 22:33 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump, yaptıkları basın açıklamasında İran’ın bölgedeki etkinliğine karşı ortak mücadele edeceklerini söyledi.Emmanuel Macron gerçekleştirdiği ABD ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump’la birlikte basının karşısına çıktı.

Macron ve Trump’tan İran açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump, yaptıkları basın açıklamasında İran’ın bölgedeki etkinliğine karşı ortak mücadele edeceklerini söyledi.
Emmanuel Macron gerçekleştirdiği ABD ziyareti kapsamında ABD Başkanı Donald Trump’la birlikte basının karşısına çıktı. Trump ve Macron yaptıkları basın açıklamasında İran’ın bölgedeki etkinliğine karşı ortak mücadele edeceklerini söyledi. İran konusuna ayrı ayrı değinen iki lider, 2015’in Temmuz ayında İran ile yapılan nükleer karşıtı anlaşma hakkında fikirlerini beyan etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, anlaşmayı yetersiz bulduğunu ifade ederek, “yeni bir anlaşma olmadan bu anlaşmayı yırtıp atmak söz konusu olamaz” dedi ve daha kapsamlı bir anlaşma gerektiğini vurguladı. ABD Başkanı Trump ise bu anlaşmaya tamamen karşı olduğunu ve daha önce anlaşma çerçevesinde İran’a 1,8 milyar dolar verilmesini skandal bulduğunu söyledi. Daha önceki basın toplantılarında “Nere gitsek sorunların altından İran çıkıyor” gibi ifadeler kullanan ABD Başkanı Akdeniz’i İran’a özgür bir alan olarak bırakmak istemediklerini belirtti. İran’ın bölgedeki etkisini azaltmak istediklerini dile getiren Macron bölgesel konularda ve ayrıca Suriye sorunu hakkında Türkiye ve Rusya ile iyi bir iletişime sahip olmak istediklerini söyledi.
ABD Fransa ve İngiltere’nin Suriye’ye düzenlediği operasyona değinen Trump, ABD’nin Suriye’deki askeri birliklerini çekmek istediğini fakat bölgedeki görevlerini henüz bitmediğini ifade etti. Bölgedeki maddi zararlarının 7 yüz milyar doları geçtiğini belirten ABD başkanı, Ortadoğu’daki zengin ülkelerin de maddi destek vermesi gerekeceğini söyledi.
Her iki ülkenin de kimyasal ve nükleer silah kullanılmasına karşı mücadele vereceği bildirilirken Kuzey Kore’nin de Nükleerden “kurtulması gerektiği” ifade edildi.

Macron ve Trump’tan İran açıklaması

Macron ve Trump’tan İran açıklaması

Macron ve Trump’tan İran açıklaması

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