Macron’dan Almanya’ya destek: “Fransa Almanya’nın acısını paylaşıyor”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya’nın Münster kentindeki saldırıyla ilgili, “Fransa, Almanya’nın acısını paylaşıyor. Saldırıyı öğrendiğimde dehşetle karşıladım” dedi.
Almanya’nın Münster şehrinde bugün gerçekleşen saldırıyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden destek mesajı yayınlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron “Fransa, Almanya’nın acısını paylaşıyor. Saldırıyı öğrendiğimde dehşetle karşıladım” dedi.
Öte yandan Fransa’nın tüm istihbarat kuvvetlerinin Alman otoritelere soruşturma kapsamında yardım etmek için hazır bulundurulduğu öğrenildi.
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