Macron’un tarım fuarında ilginç anları

Fransız Cumhurbaşkanlarının Paris’te her sene gerçekleşen Çiftçiler Fuarını ziyaret etme geleneğini yerine getiren Emmanuel Macron, çiftçilerin hem şikayetlerine cevap verdi hem de ilginç anlar yaşadı.

Fuara, Tarım Bakanı Stephane Tavert ile beraber giden Macron, basına kapalı olarak çiftçi sendikaları ile bir araya geldi. Yaklaşık 12 saat süren ziyareti sırasında hayvancılık ve tarımın yanı sıra yerli malının sergilendiği standları gezen Macron, her sektörün sorunlarını bizzat üreticilerden dinledi. Bazı standlardan geçişi sırasında tepki alan Macron memnuniyetsizliğini dile getiren çiftçilerin sorun ve sorularını itina ve sabırla dinleyip cevapladı.

Kendisine ıslık çalanlara kızan Macron, sakinliğini koruyarak "Size kızıyorum çünkü arkamdan ıslık çalınmasını sevmiyorum, ama yanınıza geleceğim ve beraberce konuşacağız" dedi.

"Kimse sorununa çözümsüz kalmayacak" diyen Cumhurbaşkanı Macron’a çiftçilerin özellikle dış rekabetten şikayetçi olduğu görüldü.

Macron, "Sınırları ithalata kapatın" diyen çiftçiye "Biz ihracat yapan bir ülkeyiz, bir yandan ürünlerimizi ihraç edip diğer yandan rakiplere karşı durmak için ithalatı durduramayız. Fransız tarımı sınır kapatarak gelişemez" cevabını verdi.

Gerginliğin yanı sıra sempatik anlar da yaşayan Macron’a bir çiftçi tavuk hediye etti. Agath ismindeki tavuğu kısa bir tereddütten sonra kabul eden Macron "Agath’ı köpeğimiz Nemo’dan korumak için bir sistem bulmalıyız" dedi. Ayrıca First Lady Brigitte Macron’un Elysee Sarayında ’sebze bostanı’ istediği ve hediye tavuğu da Saray’da besleyecekleri bildirildi.

Macron, "Bu tavuk size her sabah bir yumurta verir" diyen çiftçiye "Tavuğu alayım çünkü yumurtalarımı şu anda İçişleri Bakanımız temin ediyor" diye cevap verdi.

İçişleri Bakanı Gerard Collomb’un konakladığı ve Elysee Sarayı’na yakın olan Place Beauvau’da 4 tavuğu olduğu öğrenildi.

Öte yandan gelenekselleşen ziyaretin her Cumhurbaşkanı için kritik olduğu biliniyor. Her sene gerçekleşen fuarın hafızalara kazılan anlarından biri de eski Cumhurbaşkanı Sarkozy’nin elini sıkmayı reddeden çiftçiye "defol aptal" demesiydi.