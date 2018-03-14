HABER

Madalya sevincini Başkan Uysal’la paylaştı

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 12:33 | Son Güncelleme

Antalya’da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası’nda MuratpaşaBelediyespor tişörtüyle 91 kiloda altın madalyaya uzanan Hasan Mert Kızıl, sevincini Belediye Başkanı Ümit Uysal’la paylaştı.Başkan Uysal’ın “Görüşülebilir olmak ve görüşülebilir kalmak en önemli ilkemizdir” diyerek her Çarşamba gerçekleştirdiği randevusuz görüşme saati için her hafta olduğu gibi bu hafta da 08.15’te belediye fuayesinde bulunan Turunç Masa’da mesaisine başladı.Muratpaşa’nın farklı mahallerinden gelen komşularıyla yüz yüze görüşen Başkan Uysal’ın bu hafta konukları arasında hafta sonu Antalya’da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası’nda altın madalyaya uzanan milli sporcu Hasan Mert Kızıl vardı.Şampiyonada MuratpaşaBelediyespor tişörtüyle mücadele eden ve 91 kilo fullcontactbranşındaTürkiye şampiyonu olan Kızıl, madalya sevincini Başkan Uysal’la paylaştı.

Madalya sevincini Başkan Uysal’la paylaştı

Antalya’da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası’nda MuratpaşaBelediyespor tişörtüyle 91 kiloda altın madalyaya uzanan Hasan Mert Kızıl, sevincini Belediye Başkanı Ümit Uysal’la paylaştı.
Başkan Uysal’ın “Görüşülebilir olmak ve görüşülebilir kalmak en önemli ilkemizdir” diyerek her Çarşamba gerçekleştirdiği randevusuz görüşme saati için her hafta olduğu gibi bu hafta da 08.15’te belediye fuayesinde bulunan Turunç Masa’da mesaisine başladı.
Muratpaşa’nın farklı mahallerinden gelen komşularıyla yüz yüze görüşen Başkan Uysal’ın bu hafta konukları arasında hafta sonu Antalya’da düzenlenen Türkiye Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası’nda altın madalyaya uzanan milli sporcu Hasan Mert Kızıl vardı.
Şampiyonada MuratpaşaBelediyespor tişörtüyle mücadele eden ve 91 kilo fullcontactbranşındaTürkiye şampiyonu olan Kızıl, madalya sevincini Başkan Uysal’la paylaştı. Başarılı sporcuyu tebrik eden Başkan Uysal, genç sporcu için Muratpaşa Belediyesi tesislerinin sonuna kadar açık olduğunu söyledi. Desteklerinden dolayı teşekkür eden Kızıl, Başkan Uysal’a minyatür kick boks eldiveni hediye etti.

Madalya sevincini Başkan Uysal’la paylaştı

Madalya sevincini Başkan Uysal’la paylaştı

Instagram'da büyük değişiklik!Instagram'da büyük değişiklik!
Servis hostesinin aşk mesajları başını yaktı! Servis hostesinin aşk mesajları başını yaktı!
Türkiye'den ABD'nin tehdidine yanıt: Tepki veririzTürkiye'den ABD'nin tehdidine yanıt: Tepki veririz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Jet kazası yorumları Cübbeli'yi rahatsız etti

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Memur-Sen'den hükümete çağrı: Sakal gelsin, kravat gitsin

Büyük panik! Trabzon Havalimanı kapatıldı

Büyük panik! Trabzon Havalimanı kapatıldı

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

Son anda uçağa binmekten vazgeçtiler!

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan: Temenni ederim ki akşama kadar kuşatma çemberi tamamlanmış olur (1)   

Erdoğan: Temenni ederim ki akşama kadar kuşatma çemberi tamamlanmış olur (1)   

Başkan Genç’ten, 14 Mart Tıp Bayramı ziyaretleri

Başkan Genç’ten, 14 Mart Tıp Bayramı ziyaretleri

Kepez Sosyal Yardım Merkezi’nde sona gelindi

Kepez Sosyal Yardım Merkezi’nde sona gelindi

CHP, ‘sivillere yargı zırhı’ düzenlemesini AYM’ye götürdü

CHP, ‘sivillere yargı zırhı’ düzenlemesini AYM’ye götürdü

ASAT’tan Antalya’nın geleceğine dev yatırımlar

ASAT’tan Antalya’nın geleceğine dev yatırımlar

Alanya’da grup yolu güvenli hale getiriliyor

Alanya’da grup yolu güvenli hale getiriliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.