Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu raporunu Kahraman'a sundu

Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Yeni Bağımlılık Türlerinin Araştırılarak Bağımlılığın Nedenlerinin ve Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, hazırladığı raporu TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sundu. Kahraman, Komisyon Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan ile bazı komisyon üyelerini kabul etti. Raporu inceleyen Kahraman, toplum için çok önemli bir konunun ele alındığını söyledi. Raporda, dünyada ve Türkiye'de uyuşturucu, internet ve teknoloji bağımlılığının nedenleri, tedavi aşamaları ve sonuçları hakkında bilgi verildiğini anlatan Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ciddi bir rapor. Böyle bir sıkıntıdan ülkemizin uzaklaşmasını, madde ve diğer bağımlılık türlerinden kurtulmasını temenni ediyoruz. Herkes, her kurum elinden geleni yapmalıdır. Kullanım durumu giderek daha aşağı yaşlara kadar inebiliyor. Çok tehlikeli bir durum. Gençlik geleceğimiz, gençlerin arasında yayılmasının önlenmesi lazım. Ülkemiz geliştikçe, ilmi yönden de beslendikçe, tehlikelerden haberdar edildikçe büyük mesafeler katedeceğimize inanıyorum."

Komisyonun, Mecliste grubu bulunan partiler tarafından desteklenerek kurulduğunu anımsatan Kahraman, çalışmanın iyi neticeler doğurmasını temenni etti. Kahraman, raporu hazırlayan komisyon üyelerini tebrik etti. - "Ülkemiz çok ciddi bir risk altında" Komisyon Başkanı Tezcan, 12 milletvekilinin katkısıyla 3 aylık çalışmayı 18 Nisan itibarıyla tamamladıklarını söyledi. Uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddeler ile yeni bağımlılık türlerinin hem Türkiye'de hem de dünyada çok önemli bir sorun olmaya devam ettiğini dile getiren Tezcan, uyuşturucu, alkol, tütün, afyon ve benzeri maddelerin insanlığın sağlığını bozduğunu kaydetti. Uyuşturucu madde bağımlılığının insan sağlığına doğrudan etkileyen, kişinin bedenini, ruhunu ve toplumun sosyal yapısını bozan bir hastalık olarak nitelendirildiğini anlatan Tezcan, "Uyuşturucu maddeler, sadece bireyi değil, aynı zamanda aileyi, toplumu, milleti, devletleri ve bütün insanlığı olumsuz yönde etkilemektedir. Ülkemiz de kavşak noktasında. Doğudan doğal uyuşturucuların Türkiye üzerinden batıya geçtiği, batıdan da özellikle Hollanda, Belçika gibi ülkelerin sentetik maddeleri ülkemiz üzerinden doğuya aktardığı bilinmekte. Ülkemiz çok ciddi bir risk altında." diye konuştu.