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Madde Bağımlılığı Araştırma Komisyonu raporunu Kahraman'a sundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.05.2018 17:31 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Kahraman: - "Ciddi bir rapor. Böyle bir sıkıntıdan ülkemizin uzaklaşmasını, madde ve diğer bağımlılık türlerinden kurtulmasını temenni ediyoruz" - Komisyon Başkanı Tezcan: - "Doğudan doğal uyuşturucuların Türkiye üzerinden batıya geçtiği, batıdan da özellikle Hollanda, Belçika gibi ülkelerin sentetik maddeleri ülkemiz üzerinden doğuya aktardığı bilinmekte. Ülkemiz çok ciddi bir risk altında"

Uyuşturucu Madde Bağımlılığı ve Yeni Bağımlılık Türlerinin Araştırılarak Bağımlılığın Nedenlerinin ve Alınacak Tedbirlerin Tespit Edilmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, hazırladığı raporu TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a sundu.

Kahraman, Komisyon Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan ile bazı komisyon üyelerini kabul etti.

Raporu inceleyen Kahraman, toplum için çok önemli bir konunun ele alındığını söyledi. Raporda, dünyada ve Türkiye'de uyuşturucu, internet ve teknoloji bağımlılığının nedenleri, tedavi aşamaları ve sonuçları hakkında bilgi verildiğini anlatan Kahraman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ciddi bir rapor. Böyle bir sıkıntıdan ülkemizin uzaklaşmasını, madde ve diğer bağımlılık türlerinden kurtulmasını temenni ediyoruz. Herkes, her kurum elinden geleni yapmalıdır. Kullanım durumu giderek daha aşağı yaşlara kadar inebiliyor. Çok tehlikeli bir durum. Gençlik geleceğimiz, gençlerin arasında yayılmasının önlenmesi lazım. Ülkemiz geliştikçe, ilmi yönden de beslendikçe, tehlikelerden haberdar edildikçe büyük mesafeler katedeceğimize inanıyorum."

Komisyonun, Mecliste grubu bulunan partiler tarafından desteklenerek kurulduğunu anımsatan Kahraman, çalışmanın iyi neticeler doğurmasını temenni etti. Kahraman, raporu hazırlayan komisyon üyelerini tebrik etti.

- "Ülkemiz çok ciddi bir risk altında"

Komisyon Başkanı Tezcan, 12 milletvekilinin katkısıyla 3 aylık çalışmayı 18 Nisan itibarıyla tamamladıklarını söyledi.

Uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddeler ile yeni bağımlılık türlerinin hem Türkiye'de hem de dünyada çok önemli bir sorun olmaya devam ettiğini dile getiren Tezcan, uyuşturucu, alkol, tütün, afyon ve benzeri maddelerin insanlığın sağlığını bozduğunu kaydetti.

Uyuşturucu madde bağımlılığının insan sağlığına doğrudan etkileyen, kişinin bedenini, ruhunu ve toplumun sosyal yapısını bozan bir hastalık olarak nitelendirildiğini anlatan Tezcan, "Uyuşturucu maddeler, sadece bireyi değil, aynı zamanda aileyi, toplumu, milleti, devletleri ve bütün insanlığı olumsuz yönde etkilemektedir. Ülkemiz de kavşak noktasında. Doğudan doğal uyuşturucuların Türkiye üzerinden batıya geçtiği, batıdan da özellikle Hollanda, Belçika gibi ülkelerin sentetik maddeleri ülkemiz üzerinden doğuya aktardığı bilinmekte. Ülkemiz çok ciddi bir risk altında." diye konuştu.

2007 ila 2016 yılları arasında yapılan çalışmaya göre, 2 bin 148 kişinin uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getiren Tezcan, bu rakamın hafife alınmaması gerektiğini ifade etti.

Sağlıklı nesillerin, toplumları ve sağlıklı devletleri oluşturacağını söyleyen Tezcan, 7'si bakan, bir komisyon başkanı olmak üzere 100'e yakın kişiyi dinlediklerini, 30'a yakın kurumdan bilgi talep ettiklerini kaydetti. Çalışma kapsamında Almanya, İngiltere, Ankara, Mersin, Gaziantep, İstanbul, Antalya, İzmir'de incelemelerde bulunduklarını aktaran Tezcan, hem uyuşturucu madde hem de teknoloji ve internet bağımlılığı üzerinde çalışma yaptıklarını bildirdi.

Madde bağımlılığı ile mücadele konusunun seferberlik olarak ele alınması gerektiğini dile getiren Tezcan, "Dünyada petrol, silah ve uyuşturucu madde konusunda üç önemli rant meselesi var. Özellikle PKK ve diğer terör örgütlerinin, insanlığımızı, neslimizi ve ülkemizi tehdit etme noktasında uyuşturucu ile ilgilendiğini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Raporun uyuşturucu madde ve internet bağımlılığı noktasında önemli bilgileri içinde barındırdığını söyleyen Tezcan, önerilerin dikkate alınması temennisinde bulundu.

Tezcan ve komisyon üyeleri, raporu TBMM Başkanı Kahraman'a teslim etti.

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AK Parti Mersin Milletvekili Yılmaz Tezcan bağımlılık internet TBMM Başkanı İsmail Kahraman uyuşturucu

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