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"Maddeden Manaya Anadolu Yıldızları" sergisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.03.2018 16:23 | Son Güncelleme

TBMM’de "Maddeden Manaya Anadolu Yıldızları" sergisinin açılışında konuşan Meclis Başkanı İsmail Kahraman, "Kendi sanatımızla, ilmimizle, irfanımızla beraber olacağız" dedi."Maddeden Manaya Anadolu Yıldızları" sergisi, TBMM Halkla İlişkiler binasında açıldı.

TBMM’de "Maddeden Manaya Anadolu Yıldızları" sergisinin açılışında konuşan Meclis Başkanı İsmail Kahraman, "Kendi sanatımızla, ilmimizle, irfanımızla beraber olacağız" dedi.
"Maddeden Manaya Anadolu Yıldızları" sergisi, TBMM Halkla İlişkiler binasında açıldı. Serginin açılışına TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, gaziler ve ziyaretçiler katıldı. Kahraman, köklere sahip çıkmanın önemine değinerek, devletin ebedi var olacağını söyledi. Kahraman, "Milli Eğitim Bakanlığının milli, bize has değerlere sahip noktasına gelmesinden dolayı verilen gayretlerden dolayı Sayın Bakanı huzurlarınızda selamlıyorum. Kökümüze, sanatımıza sahip çıkmalı, mukallit olmamalıyız. Kendi sanatımızla, ilmimizle, irfanımızla beraber olacağız" dedi.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise, kültürün en temel değerinin insan olduğuna işaret ederek, insanın değerli olduğunu kaydetti. Yılmaz, "Bin yıllık birikimimizi evlatlarımıza eğitim yoluyla korumak istiyoruz. Kültürü korumak, geliştirmek, nesilden nesle aktarmak eğitimin vazifesidir. Bu görev sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, okullar, meslek okulları, Olgunlaştırma Enstitümüz tarafından yerine getirilmektedir. Meclisimizin hali dünden daha güzel" ifadelerini kullandı.
Ankara Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü İlknur Koçbıyık, Selçuklu eserlerine dikkat çekmek amacıyla sergiyi düzenlediklerini belirterek, amaçlarının insanların yolunu aydınlatan değerlerin barış, sevgi ve hoşgörü zemininde buluşan mesajlarını bugüne taşımak olduğunu ifade etti.

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