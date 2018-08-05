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Maduro'nun suikast girişimine uğraması

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.08.2018 17:31 | Son Güncelleme

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: - "Amerikan emperyalizmi battıkça bu tür illegal yöntemlere başvurmaktadır"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Amerikan emperyalizmi battıkça bu tür illegal yöntemlere başvurmaktadır." dedi.

Perinçek, ülkesinde uğradığı bombalı saldırıdan yara almadan kurtulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek mesajı gönderdi.

Bu saldırının aynı zamanda emperyalizme karşı mücadele yolunda çok daha ileriye taşınılan Türkiye-Venezuela ilişkilerine karşı yapıldığını belirten Perinçek, "Amerikan emperyalizmi battıkça bu tür illegal yöntemlere başvurmaktadır. Böyle köklü bir bağımsızlık mücadelesine karşı elinde başka bir silahı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

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