HABER

Mahalle çocuklarından Milletvekili Tayyar’a sevgi gösterisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2018 14:41 | Son Güncelleme

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın yolunu Çocuklar keserek sevgi gösterisinde bulundu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar’ın yolunu Çocuklar keserek sevgi gösterisinde bulundu. Çocuklardan okuma sözü alan Tayyar, çocuklara 50 TL harçlık verdi.
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulunan AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Bali ve İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ile beraber yapımı devam eden Nurdağı Uzay Çatılı Pazar Yeri ile Otopark, Fatih Millet Camii ve Fatih Mahallesi 20. Yeni İş yeri inşaatında incelemelerde bulundu.

Tayyar’a mahalle çocukları hoş geldin sloganları atarak karşıladı. Milletvekili tayyar ile bol bol resim çektiren çocuklar okulda başarılı olma sözü verdi. Tayyar çocuklara 50’şer TL okul harçlığı verdi.

Mahalle çocuklarından Milletvekili Tayyar’a sevgi gösterisi

1 / 7

Mahalle çocuklarından Milletvekili Tayyar’a sevgi gösterisi

Mahalle çocuklarından Milletvekili Tayyar’a sevgi gösterisi
2 / 7

Mahalle çocuklarından Milletvekili Tayyar’a sevgi gösterisi

Mahalle çocuklarından Milletvekili Tayyar’a sevgi gösterisi
3 / 7

Mahalle çocuklarından Milletvekili Tayyar’a sevgi gösterisi

Mahalle çocuklarından Milletvekili Tayyar’a sevgi gösterisi
4 / 7

Mahalle çocuklarından Milletvekili Tayyar’a sevgi gösterisi

Mahalle çocuklarından Milletvekili Tayyar’a sevgi gösterisi
5 / 7

Mahalle çocuklarından Milletvekili Tayyar’a sevgi gösterisi

Mahalle çocuklarından Milletvekili Tayyar’a sevgi gösterisi
6 / 7

Mahalle çocuklarından Milletvekili Tayyar’a sevgi gösterisi

Mahalle çocuklarından Milletvekili Tayyar’a sevgi gösterisi
7 / 7

Mahalle çocuklarından Milletvekili Tayyar’a sevgi gösterisi

Mahalle çocuklarından Milletvekili Tayyar’a sevgi gösterisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Tosun'un son fotoğrafı ortaya çıktı! İşte Mehmet Aydın'ın olay yeni imajı

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Kanada'da takım otobüsü TIR'la çarpıştı: 14 ölü

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu ile Emre Tavukçuoğlu evlendi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda uyum süreci bugün doluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a şeker fabrikası çağrısı: Bunu yap vallahi gelip tebrik edeceğim

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a şeker fabrikası çağrısı: Bunu yap vallahi gelip tebrik edeceğim

Bozdağ'dan Yunanistan'a tepki: Haksız ve provokatif açıklamalar

Bozdağ'dan Yunanistan'a tepki: Haksız ve provokatif açıklamalar

Bahçeli talimat verdi! MHP'li başkanlar adım adım takip edilecek

Bahçeli talimat verdi! MHP'li başkanlar adım adım takip edilecek

Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...

Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...

Aylin Nazlıaka için karar verildi

Aylin Nazlıaka için karar verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.