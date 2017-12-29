Mahir Ünal açıklamalarda bulundu 1

AK Partili başkan istifa etti
İstanbul'da bomba paniği!
ABD'den gerilimi tırmandıracak açıklama
Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'ya silahlı saldırı!
Liselere Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Tarih ve saati belli oldu
Twitter'dan skandal karar! Sildiler
Meral Akşener: Cumhurbaşkanlığına adayım!
Okuldaki temizlik işçisinden öğrenciye korkunç taciz!
Bakkaldan lise öğrencisine korkunç istismar! Tecavüz etti, 'asıl ben mağdurum' dedi!
Afganistan'ın asker kadınları Türkiye'de
Anneleri bile şoke oldu! Sadece 5 ayda...
Okuyucu Yorumları 0 yorum