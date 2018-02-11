Mahir Ünal: Bölgedeki maşalarınızı dün nasıl darmadağın ettiysek, bugün de ederiz

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Suriye'de terör örgütü PKK/YGY'ye silah yardımı yapanlara seslenerek, "8 bin kilometre öteden gelip, bu toprakları bir gözyaşı toprağına, bir ölüm ve ateş çukuruna dönüştürmek isteyenler şunu bilsinler ki; bu bölgedeki maşalarını dün nasıl darmadağın ettiysek, bugün de darmadağın ederiz, bertaraf ederiz" dedi.

Mahir Ünal, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Muammer Gürocak'ı, Kahramanmaraş'taki evinde ziyaret etti. Gürocak ve ailesiyle sohbet eden Ünal, daha sonra Göksun ilçesine geçerek partisinin yeni seçilen ilçe başkanı Ufuk Ünal ile yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Mahir Ünal, Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı ile NATO'nun güney sınırlarını, yine NATO üyesi olan ABD'nin desteklediği terör örgütünden koruduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Amacı olan şu ki, koruduğumuz güney sınırlarını yine bir NATO müttefiki olan, NATO'nun en büyük müttefiki olan ABD'nin desteklediği bir terör örgütünden, NATO'nun güney sınırlarını koruyoruz. Böyle bir tuhaflıkla karlı karşıyayız. NATO'nun müttefiki güçlü bir orduyla Türkiye Cumhuriyeti bu sınırları korurken bir de bakıyorsunuz ki ABD çıkıp 'Biz sınır güvenlik birimi oluşturacağız' diyor. Kimden oluşturacaksınız, oradaki PKK'nın Suriye kolu olan PKK'nın uzantısı olan ve PKK'nın da Suriye kolu olduğu da defalarca ispat edilmiş olan 'PYD, YPG ile bunu yapacağız' diyor. Sonra Türkiye'nin kararlılığını görünce bundan vazgeçiyorlar. Diyor ki 'Biz iç güvenlik birimi oluşturacağız. Sonra yine Türkiye'nin kararlılığını görünce yine bundan vazgeçiyor."