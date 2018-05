Mahir Ünal: CHP'nin yardım konusunu abarttığını düşünüyorum

Nursima KESKİN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde Muharrem İnce'nin Meral Akşener için söylediği "Beni yardımcısı yaparsa olurum" sözlerini değerlendirdi. Ünal, "CHP'nin bu yardım konusunu abarttığını düşünüyorum. Yardım etmek için milletvekili gönder, cumhurbaşkanı yardımcısı ol. Şuna karar versinler; siyaset yapıp cumhurbaşkanı seçimini kazanmak gibi bir iddiaları var mı yok mu? Yoksa milletin önünde bir gölge oyunu mu oynanıyor? Eğer milletin önünde bir gölge oyunu oynanıyorsa bu hiç hoş değil son derece çirkin bir oyun" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Milletvekili aday adayları için mülakat sürecinin bugün sona ereceğinin anımsatılması üzerine Mahir Ünal şunları söyledi:

"14 komisyon halinde gerçekleştirdik mülakatları ve bugün 19.00 itibarıyla bütün mülakatlar tamamlanmış olacak. Seçim koordinasyon merkezimiz çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bütün mülakatların raporlama süreçleri var. Her bir adayla yüz yüze görüşmeler yapıldı. Her ilde temayül yoklamaları yapıldı. Bunların raporlaması üst kurula sunulacak ve üst kurul Sayın Cumhurbaşkanımızın İngiltere seyahatinden dönüşü akabinde hemen çalışmaya başlayacak."

'BBP İLE BİR MİLLETVEKİLİ PAZARLIĞI YAPMIŞ DEĞİLİZ'

Mahir Ünal, BBP'nin ittifaka kaç milletvekiliyle katılacağı sorusuna ise "Bunun bir pazarlığı olmaz. Oturup BBP ile bir milletvekili pazarlığı yapmış değiliz. Ama karşılıklı olarak istişarelerimiz ve listelerimizi oluştururken BBP'den adaylarının karşılığı olduğu yerlerde adaylar koyacağız. Bunu da üst kurulda değerlendireceğiz" yanıtını verdi.

'HALT ETMİŞ GİBİ BİR İFADE ÇOK ÇİRKİN'

Muharrem İnce'nin kendisine yönelik bazı ifadelerinin sorulması üzerine Mahir Ünal şöyle konuştu:

"Sayın Muharrem İnce'nin açıklamasını duydum ve kullandığı kelime şahsımla ilgili kullandığı kelime son derece çikin bir kelime. 2 yıl aynı dönemde grup başkanvekilliği yaptık Sayın Muharrem İnce ile birlikte. Bir siyasetçinin bir soruyu aldığında öncelikli olarak o sorunun gerçekten doğruyu yansıtmadığını bilmesi gerekir. Öyle eğer ulu orta bir siyasetçinin başka bir siyasetçi için 'halt etmiş' gibi bir ifade kullanması çok çirkin. Çünkü siz eğer böyle bir ifade kullanırsanız, muhatabınız da size der ki 'Konuşulanı anlamayana Anadolu'da hödük derler'. Benim orada söylediğim son derece açık. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde 2011'de Hakkari'de tek bir Türk bayrağı olmadan CHP miting yapmıştır. Bu da bizim içimizi acıtmıştır. Ama bugün Sayın Muharrem İnce'nin Türk bayraklarıyla miting yapması güzel bir gelişmedir diyoruz, güzel bir şey söylüyoruz. Ama şimdi bunu anlamadan dinlemeden bizim şahsımıza karşı çirkin bir ifade kullanması, eğer cumhurbaşkanı adaylığını da bu şekilde yapıyorsa Muharrem İnce, Sayın İnce'ye umut, bel bağlayanların vay haline. Önce konuşulanı anlaması, dinlemesi ondan sonra şahısla ilgili konuşması gerekir. Her bir siyasetçinin şahsı şahsiyeti kıymetlidir. Siyasetçilerin konuşurken muhataplarının kendileriyle ilgili davranışlarına düşüncelerine cevap vermeleri gerekir. Onların şahsiyetlerine ilişkin bu tür ifadeler halt etmiş gibi benzeri ifadeler son derece çirkin. Basın toplantımda da teşekkür etmiştim Muharrem İnce'ye. Temiz bir dil kullanıyor, bundan dolayı kendisini tebrik ediyorum demiştim. İki gün sonra böyle bir ifade kullanması son derece çirkin olmuştur."

'CHP'NİN BU YARDIM KONUSUNU ABARTTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Mahir Ünal, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde Muharrem İnce'nin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için söylediği "Beni yardımcısı yaparsa olurum" sözlerini de değerlendirdi. Ünal şu yorumda bulundu:

"Yarış halindeki iki cumhurbaşkanı adayının daha baştan yardımcılık seviyesinde bir ilişkiye girmiş olması her şeyden önce siyasi olarak doğru değil. İkincisi, CHP'nin bu yardım konusunu abarttığını düşünüyorum. Yardım etmek için milletvekili gönder, cumhurbaşkanı yardımcısı ol. Şuna karar versinler; bunlar siyaset yapıp cumhurbaşkanı seçimini kazanmak gibi bir iddiaları var mı yok mu? Yoksa milletin önünde bir gölge oyunu mu oynanıyor? Eğer milletin önünde bir gölge oyunu oynanıyorsa bu hiç hoş değil son derece çirkin bir oyun."