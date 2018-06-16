Mahir Ünal: Cumhurbaşkanımızın birinci turda seçilmesiyle ilgili herhangi bir sorun yok

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'ye toplumdan büyük bir teveccüh olduğunu ifade ederek, "Yani bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci turda seçilmesiyle ilgili hamdolsun şu anda herhangi bir sorunumuz gözükmüyor" dedi.

Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta sivil toplum kuruluşlarını (STK) ziyaret etti. Sırasıyla İlim yayma Cemiyeti, Merdan Derneği, Hayrat Vakfı, İhya Vakfı ve KAMİMDER'i ziyaret eden Ünal, STK'ların yönetimi ve üyeleriyle bayramlaştı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ile AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici'nin de eşlik ettiği bayram ziyaretlerinin ardından seçim süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Mahir Ünal, 16 Nisan'da yapılan referandumla milletin sistem değişikliğinden yana karar verdiğini hatırlattı. Ünal, şunları söyledi:

"Şimdi yeni sistemin mimarı olan, bu yeni sistemin ruhu olan 15 Temmuz ve Yenikapı ile birlikte Türkiye 24 Haziran sonrası cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin de kararını vermiş durumda. Yani bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci turda seçilmesiyle ilgili hamdolsun şu anda herhangi bir sorunumuz gözükmüyor. Çünkü 16 Nisan'da verilen karar ve bugün bizim sahada gördüğümüz güçlü bir evet var. Sayın Cumhurbaşkanımıza. Çünkü büyük değişimler, tarihi değişimler büyük liderlerle, cesur liderlerle, güçlü liderlerle gerçekleştirilir. Aynı zamanda milletimiz şunun da farkında, cumhurbaşkanımız ve beraberindekiler, yol arkadaşlarıyla beraber yani güçlü bir meclis, güçlü bir hükümetin, güçlü Türkiye'nin inşasında öneminin de farkında."

Ünal, daha sonra sel felaketinde çocukları Ali Osman Uşak ve Mevlüt Uşak ile birlikte hayatını kaybeden Fatma Uşak'ın ağabeyi Arif Kırcı ve annesi Leyla Kırcı, kuzeni vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili adayı Ahmet Özdemir ile oğlunu kaybeden Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Kayış'a taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.

