Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!

AK Partili Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'FETÖ'nün siyasi ayağı' suçlamasında bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

Habertürk'ün aktardığına göre Ünal, "Kılıçdaroğlu artık siyasetin değil psikolojinin konusu. Siyaset ağır mitomani vakasıyla karşı karşıya" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında "Buradan ilk kez FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır diyorum. Versin mahkemeye ispat edeceğim. Ne istedin de vermedik diyeceksin. Vali, kaymakam, general, rektör her şeyi verdin. Toprak verdin, üniversite verdin. Siyasi ayağı sensin arkadaş" ifadelerini kullanmıştı.