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Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2018 15:14 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır" sözlerine yanıt verdi. Ünal, "Siyaset ağır mitomani vakasıyla karşı karşıya" dedi.

Mahir Ünal'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!

AK Partili Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 'FETÖ'nün siyasi ayağı' suçlamasında bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.
Habertürk'ün aktardığına göre Ünal, "Kılıçdaroğlu artık siyasetin değil psikolojinin konusu. Siyaset ağır mitomani vakasıyla karşı karşıya" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, bugünkü grup toplantısında "Buradan ilk kez FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır diyorum. Versin mahkemeye ispat edeceğim. Ne istedin de vermedik diyeceksin. Vali, kaymakam, general, rektör her şeyi verdin. Toprak verdin, üniversite verdin. Siyasi ayağı sensin arkadaş" ifadelerini kullanmıştı.

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Mahir Ünal Kemal Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 19 yorum
GÜZEL TANIMLAMIŞ... KILIÇTAROĞLUNUN SIKI BİR TEDAVİYE İHTİYACI VAR. TABİİ BÖYLE BİR TEDAVİ MÜMKÜNSE...
ne ıstedılerde vermedık dıyen ben degılım sayın unal
yemin ederim AKP liler kılıçdaroğlunu sonuna kadar bir kere dinleseler akp % 10 nun altinda kalir oyu kılıçdaroğlu herşeyi doğru söylüyor rte gibi yok biz size sevdaliyiz yok biz bu yola kefenle ciktik diyo he he sen kefenle çıktın kılıçdaroğlu sanki bermuda şort parmak arasi terlikle çıktı adamin oğlu hala asker kısa dönem yapmadi seninkiler gibi 2 çocuğunda öğretim gorevlisi gemileri yok...
Herkes elini vicdanına koysun ( vicdani olanlar) Kılıçdaroğlu'nun söylediği ve haber yukarıdaki metninde de yer alan sözlerinin hangisi yanlış ?
ADAM HAKLI .NE İSTEDİYSELER VERDİYSEN CEZASI OLUR BU İŞİN
siyasi ayağını arayanlar evvela; Reis e"firavun nemrut" derken Ecevit e "şefaatci olacağım" diyen Feto nun bunu neden söyledigine baksınlar
Samanyolu izleyenler..1 milyon zaman abonesi..cihanhaber ajansı..ihlashaber ajansı..seçimlerde kimin yanındaydı...akp millet vekillerinin çoğu buranın yöneticisi yada ortağı idi..sen kime masal anlatıyorsun..kimin götünü yıkıyorsun...dim dur doğruları şöyle..taraftar gibi..yensen yenilsen mantığı ile böyle hastalıklı bir kişi çıkar işte ortaya
Mahir efendi, Sayın Kılıçdaroğlu nun beyanı %100 doğrudur, utanın birazda istifa edin, unutmayın onur yaşamdan üstündür, duymuşmuydunuz hiç?
Bu millet kimlerin zamanında fetö'nün ayakları dibinde oturduğunu, kimlerin "muhterem hocamız, dön bitsin bu hasret" vs. gibi sözlemlerde bulunduğunu iyi biliyor. Kimlerin Fethullah Gülen yetiştirmesi olduğunu iyi biliyor. Boş yere kimse kendini temiz göstermeye çalışmasın. Bu ülkenin yarısı hala aklı başında eğitimli insanlar... Diğer yarısı ise; mee meeeee
Fetönün siyasi ayagınin 1 numarasi sensin her türlü ben bile ispat ederim bunu.baykali kasetle kim gönderdiyseki açık ve net fetö seni o koltuga oturtanda odur
"Ne istedinde vermedik diyeceksin..Vali, kaymakam general, rektör her şeyi verdin. Toprak verdin.. Üniversite verdin.. " Özetle ne istedilerse verdin.. Şimdi bu sözlerin hangisi yanlış..
Ne oldu Kılıçdaroğlu çirkefliğemi başladın Hani Cumhur ittifakı%43 Alıyordu ,neden çirkefleşiyorsun ,neden zıvanadan çıkıyorsun,ne bu şiddeet ne bu celal,Cümbüş ittifakınıza güvenemiyormusunuz.
sayın ünal radyıoda tvde basın da yatıyorsunuz chp ile kalkıyorsunuz chp ile demek ki okadar çok tedirginsiniz ki chp den illa dakka başı karalıyalım çamurlayalım ki amaç edindiğimiz ideala ulaşalım diyorsunuz da ama millet de sizin kadar cahil değil ki biatçılarınız hariç onlarda zaten 2019 a kadar eriyecekler millet ulus herşeyi artık görüyor saç kesildi kel görüldü hiç merak etmeyiniz kim uygun kim değil bu ülkeye göreceğiz inşaallah
Sn.Unal doğru söylüyor, bu ülkede doğru söyleyen herkesin bir kulpu var.
hadi bakalım kim cesaret edip burdan yorum yapacak
mitomani diyor..komiksin mitomani bence akp..adam ver mahkemeye demiş verin de haklı olsun yemedi mi..elinde kanıtı var demekki...kılıçdaroğlu pkk ile ve pyd Salih müslüm le yargıtayın terör örgütü olarak gördüğü lideri saraya alan Erdoğana..terör örgütüne yardım ve yataklıkdan davası devam ediyor şuan..1 değil 2 değil çok suçları var akp nin..onun için yargıyı ele geçmeye uğraşıyorlar
ZAMANIN DA TAYYİP BEYDE AYNISINI DEDİ VERDİK KANDIRILDIK DEDİ YALAN MI ? ŞİMFİ KEMAL KILIÇDAROĞLU SÖYLEYİNCE NEDEN KÖTÜ OLUYOR ONU ANLAMADIK ...
Allahın izniyle REİS ittifak yüzde altmış ile cumhurbaşkanı olacak FETÖ cüler zindanlarda yaptıkları ihanetin bedelini ödeyecek o günler çok yakın
Sizin Mitomani kelimesini kullanabilmeniz icin doktor olmaniz gerekir. Bu teshisi hangi deneyim ve doktoraniza baglayarak soyluyorsunuz? Bu memelektte neden herkes isini yapmiyor? Fetoculere yillarca omuz veren kimlerdir? Once oz elestirinizi yapin. Kandirildik demek kolay.
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