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Mahir Ünal: Devletin kurumları üzerinden oluşturulan bu ağır tahrik kabul edilebilir değil -2

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 23:50 | Son Güncelleme

 - AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçime ilişkin yaptığı açıklamada, "Bazı siyasi partileri ve adayları uyarıyorum; bu tahrikin ve seçimlere dönük daha seçimler başlamadan oluşturulan bu tahrik şaibe ve itibarsızlaştırmanın sonuçları ülkemiz için son derece yaralayıcı ve ağır sonuçlar doğurabilir.

Hakime TORUN /ANKARA (DHA) - AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçime ilişkin yaptığı açıklamada, "Bazı siyasi partileri ve adayları uyarıyorum; bu tahrikin ve seçimlere dönük daha seçimler başlamadan oluşturulan bu tahrik şaibe ve itibarsızlaştırmanın sonuçları ülkemiz için son derece yaralayıcı ve ağır sonuçlar doğurabilir. Bunları siyasi sorumluluğa davet ediyorum. Özellikle Anadolu Ajansı'nın, milli ajansımızın hedefe konularak tehdit edilmesi kabul edilebilir değil. Ülkemiz için bunun sonuçları siyasilerin sorumluluk alması ve kurumların saldırıya uğraması durumunda siyasiler bunun sonuçlarını üstlenecekler mi? Sorumluluk bu şaibeyi yayanlarındır. Kendi tabanlarına yönelik bu tahrikleri doğru bulmuyoruz. Bu provokatif dilden vazgeçmeliler" dedi.

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçime ilişkin yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, son dönemlerin en güvenli seçimlerinden birisini yaşadık. Ülkemize milletimize hayırlı olsun. Yeni yönetim sistemimiz milletimize, halkımıza hayırlı olsun. Büyük bir demokrasi olgunluğu içinde bugün seçimler yaşandı. Sonuçları da hiçbir şüpheye mahal vermeksizin açıklanıyor. CHP sözcüsü de açıkladı yaklaşık 600 bin sandıkta görevlilerinin olduğunu açıkladı. Şu an itibariyle bütün siyasi partilerin elinde ıslak imzalar var. Türkiye bir hukuk devleti. Türkiye'nin kurumlarının meşruiyetini sorgulamak bunlar üzerinden oluşturulacak bir itibarsızlaştırma, şaibe her şeyden önce birliğimize beraberliğimize zarar verecek hususlardır. Bazı kurumlarımızın hedef alınarak tehdit edilmesi, kendi tabanlarının tahrik edilmesi ve bunun sonucunda ortaya çıkacak ağır sonuçlar bu tahriki yapan siyasilerin sorumluluğundadır. Sadece kendi oylarımızın değil diğer partilerin oylarının güvenliği de bizim namusumuzdur. Bazı siyasi partileri ve adayları uyarıyorum; bu tahrikin ve seçimlere dönük daha seçimler başlamadan oluşturulan bu tahrik şaibe ve itibarsızlaştırmanın sonuçları ülkemiz için son derece yaralayıcı ve ağır sonuçlar doğurabilir. Bunları siyasi sorumluluğa davet ediyorum. Özellikle Anadolu Ajansı'nın, milli ajansımızın hedefe konularak tehdit edilmesi kabul edilebilir değil. Anadolu Ajansı'nın yetkilileri sandık başkanlarından orada bulunan bütün siyasi parti temsilcilerinin imzaladığı ıslak imzalı tutanakları alıyor ve giriyor. Herhangi bir şaibenin olması mümkün değilken kurumlar üzerinden Yüksek Seçim Kurulu gibi Anadolu Ajansı gibi devletin kurumları üzerinden oluşturulan bu ağır tahrik kabul edilebilir değil. Sandıkta tecelli edecek milli irade herkesin kabuludür. Seçimlerin sonuçları daha netleşmeden Anadolu Ajansı ve Yüksek Seçim Kurulu üzerinden oluşturulan ağır tahrik, iftira ve manipülasyon kabul edilebilir değil. Ülkemiz için bunun sonuçları siyasilerin sorumluluk alması ve kurumların saldırıya uğraması durumunda siyasiler bunun sonuçlarını üstlenecekler mi? Sorumluluk bu şaibeyi yayanlarındır. Kendi tabanlarına yönelik bu tahrikleri doğru bulmuyoruz. Bu provokatif dilden vazgeçmeliler" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ GELECEK VE BALKON KONUŞMASI YAPACAK"

Ünal, "Cumhurbaşkanımız genel merkezimize gelecek. Sonuçlar tam anlamıyla açıklanana kadar bekleyeceğiz. YSK şu anda zaten sandıkların başında bütün siyasi partilerin temsilcileri ıslak imzalı tutanakları genel merkezleriyle paylaşıyorlar. Sonuçları basın ve seçim koordinasyon merkezlerinden takip ediyoruz. Her siyasi parti bu sonuçlara yönelik saygılı olmalıdır. Sonuçlar kesinleştikten sonra cumhurbaşkanımız gelecek ve balkon konuşması yapacak " diye konuştu.

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