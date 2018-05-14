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Mahir Ünal: Filistin asla yalnız değildir

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.05.2018 15:56 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal sosyal medya hesabından "Filistin asla yalnız değildir" mesajını paylaştı.

Mahir Ünal: Filistin asla yalnız değildir

ANKARA (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal sosyal medya hesabından "Filistin asla yalnız değildir" mesajını paylaştı.

Ünal'ın Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce olarak şu mesaj paylaşıldı: "Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi,insanlığın kadim silüeti, bağımsız Filistin Devleti’nin başkentidir. Filistin asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir. #Nakba70"

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