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Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 17:28 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, partisinin eski teşkilat mensupları ve iş adamlarıyla bir araya geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçim çalışmalarını Kahramanmaraş ve Elbistan'da sürdürdü.

Ünal, ilk olarak bir otelde, partisinin eski teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi ve kendisine yöneltilen soruları cevaplandı.

Daha sonra Mahir Ünal, Elbistan ilçesinde, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle odanın toplantı salonunda bir araya geldi.

İlçede yapılan dev yatırımları anlatan Ünal, iş adamlarının sorularını yanıtladı.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Elbistan Kahramanmaraş seçim

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