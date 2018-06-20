Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçim çalışmalarını Kahramanmaraş ve Elbistan'da sürdürdü.

Ünal, ilk olarak bir otelde, partisinin eski teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi ve kendisine yöneltilen soruları cevaplandı.

Daha sonra Mahir Ünal, Elbistan ilçesinde, Elbistan Ticaret ve Sanayi Odası üyeleriyle odanın toplantı salonunda bir araya geldi.

İlçede yapılan dev yatırımları anlatan Ünal, iş adamlarının sorularını yanıtladı.

