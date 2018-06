Mahir Ünal: Kılıçdaroğlu, milletin iradesine saygı duymuyor

Burada konuşan Mahir Ünal, teşkilata çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ünal, "Birileri 8 kere, 9 kere seçim kaybetse de seçim kaybetmelerini artık maalesef yüzsüzlükle ifade ediyorlar. Bilmedikleri bir şey var; seçim kazanmak nedir, seçim nasıl kazanılır, bu konuda verilen emekler ne anlama gelir? Bu konuda herhangi bir kanaatleri olmadığı için onlarla ilgili söylenecek çok şey var ama asıl söylenmesi gereken onların rüyasında bile göremediği, onların hayal bile edemediği her şeyi 16 yıldan beri gerçekleştiren AK Parti teşkilatlarıdır. Her birinizi alnınızdan öpüyorum" diye konuştu.

"Kalkmış, girdiği her seçimi kazanan, sandıkta milletin her seçimde onayladığı, yüzde 52.6 ile seçimleri kazanmış Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili diyor ki 'Ben onu tebrik etmem'. Allah Allah, niye tebrik etmiyorsun? 'Bu millet' diyor 'dikeni suladı'. Hakarete bakar mısınız? Yani milleti iş bilmezlikle, çok affedersiniz aptallıkla suçluyor. Asıl aptallık, bu senin sözünde. Neden? Çünkü sen bu milletin iradesine saygı duymuyorsun, bu milletin seçimine, seçtiğine saygı duymuyorsun. Sana göre, seni seçmediği sürece bu millet kötü. Böyle bir demokratik anlayış olabilir mi? Bu anlayış olsa olsa ötekileştiren, ayrımcılığa tabi tutan, faşist bir anlayış olabilir ancak. O yüzden eğer bir tek adam arıyorsa, bir diktatör arıyorsa kendisine karşı çıkanları disipline vermekle tehdit eden, 9'uncu yenilgisini almasına rağmen koltuğundan ayrılmayan Kemal Kılıçdaroğlu'dur tek adam ve diktatör. Şimdi 2 tane milletvekilini kendisine karşı konuştu diye kesin ihraç talebiyle disipline verecekmiş. Bu nasıl bir şeydir? Hani sen 'Demokrasi' diyordun. Hani sen 'Çok farklılık, düşünce özgürlüğü, ifade özürlüğü' diyordun. 'Bana karşı çıktıklarında ben her türlü baskıyı uygularım ama millet seçimini yaptığında milletin seçimini kabul etmem'. Bu zihniyet, tehlikeli bir zihniyettir. Bu zihniyet, demokratik bir zihniyet değil, antidemokratik bir zihniyettir. Ve maalesef Türkiye'nin siyasetini zehirlemektedir bu anlayış. Nefret diliyle, antidemokratik bir yaklaşımla zehirlemektedir. Dünyanın hiçbir yerinde yüzde 86 katılım, yüzde 98 parlamentoda bütün toplum kesimlerinin temsil edildiği yüksek bir temsil yoktur. Şu anda bütün toplum kesimleri parlamentoda yüzde 98 oranında temsil ediliyor. İşte demokrasi budur."