Mahir Ünal: Kılıçdaroğlu, milletin iradesine saygı duymuyor

Burada konuşan Mahir Ünal, teşkilata çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ünal, "Birileri 8 kere, 9 kere seçim kaybetse de seçim kaybetmelerini artık maalesef yüzsüzlükle ifade ediyorlar. Bilmedikleri bir şey var; seçim kazanmak nedir, seçim nasıl kazanılır, bu konuda verilen emekler ne anlama gelir? Bu konuda herhangi bir kanaatleri olmadığı için onlarla ilgili söylenecek çok şey var ama asıl söylenmesi gereken onların rüyasında bile göremediği, onların hayal bile edemediği her şeyi 16 yıldan beri gerçekleştiren AK Parti teşkilatlarıdır. Her birinizi alnınızdan öpüyorum" diye konuştu.

Mahir Ünal, resmi olmayan sonuçlara göre, kendisi gibi Kahramanmaraş milletvekili seçilen Ahmet Özdemir, Celaletin Güvenç, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ile birlikte partisinin Göksun ilçe teşkilatına teşekkür ziyaretinde bulundu.

'MİLLETİ APTALLIKLA SUÇLUYOR'

Yeni sistemle Türkiye'nin daha hızlı hareket edeceğini, daha hızlı karar verip sorunlarını daha çabuk çözeceğini belirten Ünal, bunun da Türkiye'nin 2023 ve 2053 hedefleri için önemine dikkat çekti. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek sözlerine devam eden Ünal, şunları kaydetti:

"Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na bunu sorarsanız diyecekler ki; 'Bunun millete ne faydası var?' Şimdi 'Türkiye 7.4 büyüdü' diyorsunuz, adam diyor ki 'Bunun millete ne faydası var?' Kafası başka yerde çünkü. Türkiye büyüdüğü zaman ekmeğimiz, işimiz, aşımız büyüyor. Büyüme ne demek? Büyüme istihdam demek, iş gücünün artması, daha çok iş demek. Biz 7.4 büyüdü ki, bunun sonucu 1.5 milyon kişi yeni istihdam edildi. İş buldu, aş buldu, evine ekmek götürdü. Şimdi o yüzden Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafası bu aralar bu işlerle meşgul değil, bu ara 'Koltuğumu nasıl koruyacağım?' derdinde."

Ünal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonuçları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etmeyeceği yönündeki açıklamasını da eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı açıklamadaki "Demokrasiye inanmayan bir insan tebrik edilemez, tek adam rejimini savunan tebrik edilemez. Mevlana diyor ki, 'Dikeni sularsanız, adaletsizliği perçinlersiniz.' Biz dikeni sulamayacağız. Biz gülden ve bülbülden yanayız" sözlerine tepki gösteren Ünal, şöyle dedi: