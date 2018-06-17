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Mahir Ünal: Muharrem İnce, önce haddini bilecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.06.2018 18:54 | Son Güncelleme

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin millete saygı duyuyorsa, milletin yüzde 52 ile Cumhurbaşkanı seçtiği Recep Tayyip Erdoğan'a saygı duyması gerektiğini belirterek, "Bir insanı sevmek zorunda değilsin ama bir siyasetçi öncelikle saygısını, seviyesini muhafaza eder.

Mahir Ünal: Muharrem İnce, önce haddini bilecek

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin millete saygı duyuyorsa, milletin yüzde 52 ile Cumhurbaşkanı seçtiği Recep Tayyip Erdoğan'a saygı duyması gerektiğini belirterek, "Bir insanı sevmek zorunda değilsin ama bir siyasetçi öncelikle saygısını, seviyesini muhafaza eder. Böyle meydanlarda bir futbol maçındaki tribünleri coşturmaya çalışan amigo diliyle Cumhurbaşkanı adayı konuşmaz. Muharrem İnce önce haddini bilecek" dedi.
Kahramanmaraş'ta seçim çalışmalarını yürüten Mahir Ünal, beraberinde AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici ve partililerle birlikte şehit ailelerini ziyaret etti. Şehitlerin aileleriyle yakından ilgilenen ve çocuklarına çeşitli hediyeler veren Ünal, sivil toplum örgütleri ve esnaf ziyaretinde de bulundu.
'CUMHURBAŞKANIMIZA SALDIRMAKTAN BAŞKA PROJELERİ VAR MI?'
Ziyaretlerin sonunda değerlendirmelerde bulunan Türkiye gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta ne kadar huzur ve güven varsa Hakkari'de de, Şırnak'ta da, Diyarbakır ve Tunceli'de de aynı huzur ve güvenin olduğunu söyledi. Terör örgütünün belinin kırıldığını ifade eden Ünal, "Buradan ben Muharrem İnce'ye sesleniyorum. Türkiye, terörle mücadelesini demokrasisini korumak için, temel hak ve özgürlüklerini korumak için, huzuru ve güveni sağlamak için veriyor. Ve bu mücadeleyi verirken de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu mücadeleyi veren irade son derece stratejik bir şekilde ve son derce vizyoner bir şekilde bu mücadeleyi yürütüyor. Ve bunun sonucu olarak da Türkiye'miz huzur ve güven içerisinde. şimdi Cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyen ve meydanlarda doldur boşalt atış serbest şeklinde konuşan Muharrem İnce'nin terörle mücadeleye, dış politikaya, Münbiç görüşmelerine, sınır güvenliğine, Suriye'deki PYD, YPG yapılanmasına ilişkin tek bir cümlesini duyduk mu? PKK terör örgütüyle, DHKP-C ile, FETÖ ile DEAŞ ile Türkiye'nin yürüttüğü ve şu anda da ciddi anlamda sonuç aldığı bir süreç var. Cumhurbaşkanı adayı olduğunu söyleyenler, Türkiye'yi yönetmeye aday olduğunu söyleyenlerin Cumhurbaşkanımıza saldırmaktan ve AK Parti'ye nefret kusmaktan başka bir projeleri var mı? Ben bunu merak ediyorum açıkçası" diye konuştu.
'KAHRAMANMARAŞ'TA BU TÜR MEYDAN OKUYANLARA 'YALANCI PEHLİVAN' DENİR'
Muharrem İnce'den bu sorulara cevap vermesini isteyen Ünal, şöyle devam etti:
"Bir de Muharrem İnce şunu yapmasın, çok komik oluyor. Kendince böyle bir alaylı, alaycı bir üslupla konuşuyor ve bununla da iyi bir şey yaptığını düşünüyor bir takım kıyaslar, mükayeseler. Şimdi senin bu millete saygın varsa öncelikle bu milletin 8 defa onayladığı, yüzde 52 ile Cumhurbaşkanı seçtiği ve bu milletin 'Milletin adamı, sağlam irade' dediği ve bu aziz milleti 2002'den alıp 2018'e taşımış, bir sürü badire atlatmasında bu aziz millete liderlik tapmış Recep Tayyip Erdoğan'a önce saygı duyacaksın. Bir insanı sevmek zorunda değilsin ama bir siyasetçi öncelikle saygısını, seviyesini muhafaza eder. Böyle meydanlarda bir futbol maçındaki tribünleri coşturmaya çalışan amigo diliyle Cumhurbaşkanı adayı konuşmaz. Muharrem İnce önce haddini bilecek. Sonra burası bir futbol maçı değil, biz de tribünde değiliz, kendisi, de amigo değil. Miting yapıyorsa millete projelerini anlatacak, millete bir vizyon koyacak. Öyle tribünlerde taraftarları coşturmayı çalışan amigo gibi konuşmayacak. Bu millet ariftir, bu milletin ölçüsü, tartısı sağlamdır. Bu millet de insanın sözüne bakmaz, adamına gözüne bakar puanını verir. Muharrem İnce bundan sonra gitsin kazanamadığı genel başkanlık seçimin, meydanlarda tribünleri, coşturmak için sarf ettiği o performansla beraber umarım CHP içerisindeki genel başkanlık yarışını kazanır. Gitsin kendi liginde oynasın. Cumhurbaşkanımız karışışında 8 defa yenilmiş bir genel başkanın karşısında yenilmiş bir adam gitsin önce genel başkanlık yarışını kazansın sonra gelsin meydan okusun. Şu anda Kahramanmaraş'tayız. Kahramanmaraş'ta bu tür meydan okuyanlara 'Yalancı pehlivan' denir. O peşrev er meydanında çekilmez. Er meydanının başka bir adabı, usulü vardır. Dolayısıyla kendi sıkletinde, kendi partisinde, kendi parti içi hesaplamaları düşünmeye davet ediyorum. Çünkü bir hafta kaldı, bir hafta sonra CHP içerisindeki bu çalkantıları bugünden bir düşünsün ona bir kafa yorsun. Bugüne kadar söylediklerinin hiçbirisinin içerisinde bu milletin geleceğine dair bir şey duymadık."
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