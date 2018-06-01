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Mahir Ünal: Muharrem İnce'yi milletin vekillerinden özür dilemeye davet ediyorum

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2018 22:57 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Bilecik'te yaptığı konuşmasını eleştirerek, "Kılıçdaroğlu CHP'sinin 24 Haziran mağlubiyetine ön almak maksadıyla öne sürdüğü, tüm sorumluluğu üzerine yüklediği ve parti içi muhalefeti dindirmek için araç olarak kullandığı Muharrem İnce, Bilecik'teki konuşmasında Türk siyaseti açısından utanç verici sözler sarf etmiştir.

ANKARA (DHA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Bilecik'te yaptığı konuşmasını eleştirerek, "Kılıçdaroğlu CHP'sinin 24 Haziran mağlubiyetine ön almak maksadıyla öne sürdüğü, tüm sorumluluğu üzerine yüklediği ve parti içi muhalefeti dindirmek için araç olarak kullandığı Muharrem İnce, Bilecik'teki konuşmasında Türk siyaseti açısından utanç verici sözler sarf etmiştir. Bugün anlıyoruz ki; Sayın İnce, Kılıçdaroğlu hastalığına çoktan yakalanmıştır. Muharrem İnce'yi milletin vekillerinden özür dilemeye davet ediyorum" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin açıklamalarını twıtter'dan eleştirdi. Ünal'ın açıklaması şöyle: "Kılıçdaroğlu CHP'sinin 24 Haziran mağlubiyetine ön almak maksadıyla öne sürdüğü, tüm sorumluluğu üzerine yüklediği ve parti içi muhalefeti dindirmek için araç olarak kullandığı Muharrem İnce, Bilecik'teki konuşmasında Türk siyaseti açısından utanç verici sözler sarf etmiştir. Bugün anlıyoruz ki; Sayın İnce, Kılıçdaroğlu hastalığına çoktan yakalanmıştır. Muharrem İnce’yi milletin vekillerinden özür dilemeye davet ediyorum. Cumhurbaşkanımız daha önce, Muharrem İnce’ye; yalanı, iftirayı, karalamayı, bölmeyi kendisine meslek edinen Kemal Kılıçdaroğlu’na benzemek zorunda olmadığını hatırlatmıştı. Bu yaklaşım hangi partiye mensup olduğu farketmeksizin tüm milletvekillerini töhmet altında bırakan, siyasetin ruhuyla bağdaşmayan kirli bir yaklaşımdır. AK Parti Türkiye’de siyasetin de siyasetçinin de itibarını yükseltmiş, siyaseti millete hizmet etmenin bir aracı haline getirmiştir. İtibarı yükselen siyaset, vesayetçi zihniyetin alanını daraltmış ve sivil demokratik siyaseti hakim kılmıştır. Milletvekilliğini hırsızlık olarak tanımlayan, siyaseti kirli addeden bu yaklaşım, geçmişteki vesayetçi aklın ürünüdür. Gazi Meclisimizin itibarına yönelik çirkin bir saldırıdır."

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