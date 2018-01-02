Mahir Ünal'dan Abdullah Gül'ü kızdıracak açıklama: AK Parti'nin kurucularından değil

AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, Abdullah Gül'ün KHK eleştirileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ünal'ın "Abdullah Gül, AK Parti'nin kurucularından değildir." sözleri ise dikkat çekti.

İşte Mahir Ünal'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

Abdullah Gül AK Parti'nin kurucularından değildir. Sayın Abdullah Gül, halk tarafından seçilmiş bir Cumhurbaşkanı değildi.

Bunun için 7 yıl tarafsız kalmasını anlayabilirim. Sayın Gül'ün kenarda durup hiçbir risk almadan konuşması kendi tercihidir.

Siz hiçbir açıklama yapmıyorsunuz bu meselede bir açıklama yapıyorsunuz. Kaldı ki yaptığınız açıklama herhangi bir açıklama.