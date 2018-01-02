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Mahir Ünal'dan Abdullah Gül'ü kızdıracak açıklama: AK Parti'nin kurucularından değil

POLİTİKA HABERLERİ | 02.01.2018 22:37 | Son Güncelleme 4 saat önce

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Abdullah Gül'ün KHK eleştirileriyle ilgili yaptığı değerlendirmede "Abdullah Gül, AK Parti'nin kurucularından değildir." dedi.

Mahir Ünal'dan Abdullah Gül'ü kızdıracak açıklama: AK Parti'nin kurucularından değil

AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, Abdullah Gül'ün KHK eleştirileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ünal'ın "Abdullah Gül, AK Parti'nin kurucularından değildir." sözleri ise dikkat çekti.

İşte Mahir Ünal'ın konuşmalarından öne çıkanlar:

Abdullah Gül AK Parti'nin kurucularından değildir. Sayın Abdullah Gül, halk tarafından seçilmiş bir Cumhurbaşkanı değildi.

Bunun için 7 yıl tarafsız kalmasını anlayabilirim. Sayın Gül'ün kenarda durup hiçbir risk almadan konuşması kendi tercihidir.

Siz hiçbir açıklama yapmıyorsunuz bu meselede bir açıklama yapıyorsunuz. Kaldı ki yaptığınız açıklama herhangi bir açıklama.

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Anahtar Kelimeler:
Abdullah Gül ak parti KHK Mahir Ünal

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
Reis kolundan tutupta ayağa kaldırmasa bu adam Çaycı bile olamazdı diyoruz İYİ Partinin trolitleri kuduruyo))
AKP kurucusu gibi davranmıyor,,zaten,,,emekli olmuş bir insan ın herşeye maydanoz olması,,,TUHAFFF,,,Fırat Kalkanı için,, keMALL yaptıkları için, S 400 ler için,,,TÜRKİYE Rusya İran işbirliği için,,ağzını açmayan,,,ŞEHİT ve GAZİ lerimiz in korunması için çıkarılmış bir KHK yı ağzına dolaması İLGİNÇÇÇ,,,
partinin kurucusu değilde bu zamana kadar milleti niye kandırdınız bu damı yoksa yalandı yavvv akp biraz dik dur bir konuda ya durmadan kıvırıyorsun.
Çağımızın Tomris hatunu AKŞENER gelecek...Kutuplaşma, ihanet, yalan, talan KANDIRILMAK, BOP Taşeronluğu son bulacak Türk Milleti huzur bulup...Türkiye IYI Olacak..
bunlar bukelamun gibi döneklerdir yalan makinesi hepsi
mehmet dengir mir fırat akp kurucusuydu ama değil mi?şimdi Hdp eş başkanı )) aynı şekilde abdüllatif şener de akp kurucusuydu yıllardır muhalif.Bülent artınç akp kurucusu değil mi o da recepe sallıyor.ahmet davutoğlu da şimdi dönek oldu fetöcü yapıldı yalan mı?zamanı gelince binali de recepin karşsısında olacak çünkü recep çuvalını doldurma peşinde bu yolda insanları kullanır kullanır atar.Ama Allah büyük şimdi recepçi olan bütün yandaş yalaka bir gecede hepiniz tüh Allah receb,n belasını versin diyeceksiniz.
Vay canına..! Eleştiri alınca, Yol arkadaşı da olamıyorlar..! TBMM DEVRE DIŞI BIRAKILDIĞI GİBİ, YOL ARKADAŞLARININ ELEŞTİRİLERİNE BİLE TAHAMMÜL EDEMİYORLAR..! BAKALIM BU TEK ADAM HEVESİNİN SONU NASIL OLACAK..?
herkes olaya tarafsız bakmıyor yorumlara bakıyorum kendi tuttugu parti diye toz kondurmayanlar var öz eleştiri yapmak kimsede yok o yüzden liderleri yanlışta yapsa farkında olamıyor çünkü eleştirebilen aklı selim kimse yok
akp nin oyunu olma olaslığı çok yuksek bu millet yeter diyeceğini bidiklerinden urkutme taktiği
Boş adam Abdullah gül. Birileri ipini çekmiş istediği gibi konuşturuyor. Senin konuşmaların para etmez Sayız gül. Neden mi paa etmez. Yediği kaba işiyenlere ancak vatan hainleri pirim verir....
satmadiginiz adam kalmadi size ters dusen herkeze hayinlik yapmakta ustunuze yok
kardeşim yol arkadaşım beraber çıktığımız bu yolda dostum berber kurduğumuz bu parti için gecemizi gündüzümüze kattık diyen abdullah gül için hadi akepe başkanı recep oy için bu gün ak dediğine on saniye sonra kara der de kardeşim buna oy veren 7-8 milyon seçmende mi bu kadar unutkan
KİMSEYE TAHMULLERI YOK.
bunları böyle işte sesini çıkarmayacan yanlışa doğru diyecen eleştirmeyecen ülkeyi de böyle yönetiyorlar. abdullah gül sevinmelidir kardeşimiz deseydiler işte ozaman daha vahim olurdu kime kerdeşimiz dediler sonları kötü oldu
vay be bir kelime söyleyen hemen düşman ilan ediyorlar .... ABDULLAH GÜL 2019 DA KEŞKE ADAY OLSA MEMELKET TE NELER OLUR ACABA FETÖCÜ OLUR MU
BİR İNSAN ÜYE OLDUĞU HATTA VEKİL BAKAN OLMUŞ FAKAT HİÇ BİR SÖZ HAKKI OLMAYAN VE EN UFAK BİR YORUMDA BİLE BULUNDUĞUNDA PARTİNDEN DÜŞMAN İLAN EDİLİYORSA O PARTİDE ÜYE OLSAN BAKAN OLSAN BAŞBAKAN OLSAN NE YAZAR. 1 KURUŞLUK DEĞERİN OLMAYAN BİR TOPLULUKTA OLSAN NE OLUR OLMASAN NE OLUR. DEĞERSİZ BİR VARLIKSIN SADECE ALKIŞLAYACAKSIN.. BUNU BU ÇAĞDA YAPANLAR VAR. ÜLKENİN SİYASETİ İŞTE BU KADAR. DEĞERİ 1 KURUŞ OLMAYAN YETKİLİLER..
İLAHİ ADALET ŞAŞMAZ.CENAB I HAKKIN DEDİĞİ OLUR.YAZILACAK EN DOĞRU KELİME BUU.YAZILACAK HER YORUM SADECE BİR FİKİR OLUR.GAYBI CENAB I ALLAH BİLİR.YALNIZ KURAN I KERİMDE CENAB I HAK KANUN VE KURALLARDA İLAHİ EMİRLERDE BAZI BİLGİLER İPUÇLARI VERMİŞTİR İLAHİ ADALETİN TECELLİSİ HUSUSUNDA VE BURDAN ASLA KİMSE YAKASINI KURTARAMAZ.MYNET SEN BİLE
Yalan makinasi bile size dayanmaz . Kurucusu olmiyani benmi cumhurbaskani sectim Abdullah gulu parti kurucusu olmiycak ama cumhurbaskanligi yapicak hey Allahim buna cahiller inanir
iyiki değilmiş
off ya siyasetçiler oynadıkları oyunlarda misketlerini geri isteyince kaos oluyor borsa dolar yükseliyor olan biz garibanlara oluyor bıktık yeminle bıktık diğer ülkelerde ki insanlar gibi aynı statüde aynı ekonomide ruhsal durumları iyi olan mutlu ve sağlıklı çocuklar yetiştirmek yaşamak istiyoruz bu çok mu zor ????
akp nin açıklamaları inanılır gibi değil, bir dedikleri diğerini tutmuyor, iyi dönemde kurucu, kötü dönemde neredeyse vatan haini. eyyy akp ne yaparsan yap burası guguk cumhuriyeti değil, herkes düşüncesini söylesin
Sözünü ettiğiniz kişi cumhurbaşkanı olarak görev yapmış,temiz ve dürüst bir insandır,birazcık saygılı ve seviyeli olun.
doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar
tek adam dünyanın en tehlikeli şeyi kurucular falan neden yok oldular
Bu kadar laf yapacağınıza iş yapın kamera gören ötüyo yeter halk sukunet ıstıyor herkes kötü bır sız ıyısınız secımde cevap alırsınız
haberle alakalı değil ama geleceğimiz hiç iyiye gitmiyor arkadaşlar bunu görmeliyiz . bazı öznel olaylara çok saplanıyoruz geneli görmek gerekiyor . biz çok uzun ömürlü olmayan insanlar için önemli olan huzur ve mutluluk içinde yaşamak
demekki partinin kurulduğu sıralarda içeri girmiş bir truva atı...
Ne desem yalan olur.
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