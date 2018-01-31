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Mahir Ünal'dan Türkiye Tabipler Birliği'ne tepki

POLİTİKA HABERLERİ | 31.01.2018 19:36 | Son Güncelleme

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, Türk Tabipler Birliği'nin Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi, "Bu ülkede HDP'li belediyeler devletin kendilerine aktardığı bütün ödeneği Kandil'e verdiler, yetmedi devletin kepçesiyle hendekleri kazdılar el yapımı patlayıcıları yerleştirdiler. Oraya yerleşen patlayıcılarla çocukları katletti, kadınları katletti. Türkiye Tabipler Birliği'nin orada yapılan katliamlara ses çıkardığını gördünüz mü, hayır" dedi.

"TERÖRİSTLERİ ÖVEN AKADEMİSYENLER VAR"

Türkiye'nin ilk sosyal medya akademisi olma özelliğini taşıyan Kahramankazan Belediyesi Sosyal Medya Akademisi faaliyete geçti. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gazi Üniversitesi işbirliği ile kurulan Sosyal Medya Akademisi'nde ikinci dersin konuğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal oldu. Belediye toplantı salonunda kurs gören kursiyerlere konuşan Ünal, "Bu ülkenin üniversitesindeki bir çok akademisyen bu ülkenin o körpe beyinlerini bu ülkeye düşman olarak yetiştiriyorlar biliyor musunuz. Geçen, gençlerle yaptığım konuşmada şunu fark ettim. Şu anda Kahraman Türk ordusunun Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda göğüs göğüse mücadele ettiği teröristleri öven akademisyenler var. O teröristlere sempati duyulmasını sağlayan o teröristlere empati ile bakılmasını adeta teşvik eden tavsiye eden akademisyenler var. Ama aynı akademisyen o gencin beynine o orduyu katil, bu ülkeyi de geri kalmış anlatıyor, bu ülke de bu ülkenin üniversitelerinde. Sonra da bunu özgürlük kılıfıyla örtüyor, ifade özgürlüğüyle örtüyor. Ne zamandan beri ihanetin adı ifade özgürlüğü olmuştur kardeşlerim. Dünyanın her yerinde ihanet ihanettir" dedi.

'BİR KELİME ETTİĞİNİ GÖRDÜNÜZ MÜ?'

Türk Tabipler Birliği'nin Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamasına tepki gösteren Ünal, şöyle konuştu:

"Bu ülkede HDP'li belediyeler devletin kendilerine aktardığı bütün ödeneği Kandil'e verdiler yetmedi devletin kepçesiyle hendekleri kazdılar, el yapımı patlayıcıları yerleştirdiler. Oraya yerleşen patlayıcılarla çocukları katletti, kadınları katletti. Bu ülkede bir tane akademisyen çıkıp da o katliamlara karşı, terör örgütünün katliamlarına karşı tek bir kelime ettiğini gözdünüz mü, Türkiye Tabipler Birliğini orada yapılan katliamlara ses çıkardığını gördünüz mü, hayır. Ama devlet bu katliamları engellemek için harekete geçtiğinde bu efendiler harekete geçen hemen. Neden görevliler çünkü. Neyi korumakla görevliler bu ülkedeki ihaneti, terör seviciliği korumakla görevliler. Bunu neyle yapıyorlar ifade özgürlüğüyle yapıyorlar."

Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev yapan Özgür Süriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının ana muhalefet partisi tarafından terörist olarak gösterildiğini de kaydeden Ünal, "Yahu bu ÖSO Fırat Kalkanı'nda bizimle birlikte DAEŞ'e karşı savaştı. Şimdi bizimle birlikte PKK, PYD'ye karşı savaşıyor. Siz bunların PKK, PYD'ye tek bir kelime ettikleri duydunuz mu ? Hiç etmezler. Biz artık Reyhanlı'ya Kilis'e bombaların düştüğü bir ülke olmayacağız" diye konuştu.

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