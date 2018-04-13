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"Mahkemenin bu kararı, tarihi bir karardır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 22:05 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı: - "Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin bu kararı, darbecilere hesap sorulması açısından büyük önem taşıyan tarihi bir karardır" - "Herkes Türk yargısının verdiği karara saygı duymak zorundadır"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, 28 Şubat davası kararının darbecilere hesap sorulması açısından büyük önem taşıyan tarihi bir karar olduğunu söyledi.

Kalaycı, AA muhabirine, 28 Şubat darbe sürecine yönelik davada, mahkeme kararının bugün açıklandığını belirterek, 21 sanığın müebbet hapis cezasına çarptırıldığını, 68 sanığın beraatine hükmedildiğini hatırlattı.

10 sanık hakkındaki davanın zaman aşımının dolması, 4 sanık hakkındaki davanın ise ölmüş olmaları nedeniyle düşürüldüğünü kaydeden Kalaycı, "Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesinin bu kararı, darbecilere hesap sorulması açısından büyük önem taşıyan tarihi bir karardır." ifadelerini kullandı.

Kararın temyiz sonucuna göre kesinleşeceğini aktaran Kalaycı, "Herkes Türk yargısının verdiği karara saygı duymak zorundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin yakın tarihinde defalarca askeri darbe girişimi ve tecrübesinin yaşandığına dikkati çeken Kalaycı, 1912 Halaskar Zabitan'dan 27 Mayıs'a, 12 Mart'tan 12 Eylül'e, 28 Şubat'tan 15 Temmuz FETÖ ihanetine kadar ülkede fazlasıyla silahlı ve kanun dışı hareket görüldüğüne, demokrasinin birçok defa kesintiye uğradığına işaret etti.

Demokrasiyi askıya alma, millet iradesini yok saymanın ülkeye yapılan en büyük kötülük olduğunu belirten Kalaycı, darbelerin Türkiye'ye on yılları kaybettirmekle kalmadığını, ülkeyi tarihin gerisine de düşürdüğünü vurguladı.

- "Darbelerin en fazla mağdurlarından biri de MHP olmuştur"

Türk milletinin darbelerden çok çektiğini, her seferinde darbelerin yıkım ve acı sonuçlarına muhatap kaldığını kaydeden Kalaycı, "Darbelerin en fazla mağdurlarından biri de MHP olmuştur. Her türlü demokrasi dışı arayışa tavırlı ve karşı olan MHP, tüm darbecilerden hesap sorulmasını hep dile getirmektedir." açıklamasında bulundu.

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28 Şubat dava karar MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı

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