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Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2018 09:32 | Son Güncelleme

CHP İstanbul Milletvekili Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım açıklaması yapan Tanal, Gürsel Tekin'den sonra adaylığını açıklayan ikinci isim oldu

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Mahmut Tanal CHP istanbul Kemal Kılıçdaroğlu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
vallahamı yine tulum çıkacaz desenize :D
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