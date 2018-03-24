Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adayım açıklaması yapan Tanal, Gürsel Tekin'den sonra adaylığını açıklayan ikinci isim oldu
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