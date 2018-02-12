HABER

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Beştepe'de 

POLİTİKA HABERLERİ | 12.02.2018 18:01 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i kabul etti.  (FOTOĞRAF)   

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Beştepe'de 

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'i kabul etti.

(FOTOĞRAF)

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Beştepe'de

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Kim Kardashian'ın soyağacı Erzurum ve Kars'a uzandı

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Komşusunu asansörde bayılttı! Eve götürüp tecavüz etti

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

Soyağacı sisteminin ne zaman açılacağı belli oldu

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması: 31 asker şehit oldu, 1'i ağır 143 yaralı var

TSK'dan son dakika Afrin açıklaması: 31 asker şehit oldu, 1'i ağır 143 yaralı var

Serdar Turgut yazdı: İşte ABD'nin Türkiye'ye karşı hazırladığı ordu

Serdar Turgut yazdı: İşte ABD'nin Türkiye'ye karşı hazırladığı ordu

Kendisinden 36 yaş büyük iş adamı bakın ona neler sundu

Kendisinden 36 yaş büyük iş adamı bakın ona neler sundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Kurtulmuş, Sofya’da Bulgaristanlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Bakan Kurtulmuş, Sofya’da Bulgaristanlı mevkidaşı ile bir araya geldi

Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor Kosova’da

Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor Kosova’da

Bakan Fakıbaba: “Vatanımız için canımızı vermeye hazırız”

Bakan Fakıbaba: “Vatanımız için canımızı vermeye hazırız”

CHP’li Meclis Üyesi Ufuk Ova partisinden istifa etti

CHP’li Meclis Üyesi Ufuk Ova partisinden istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin dediğimiz anda bu millet hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin dediğimiz anda bu millet hazır

ABD Büyükelçiği önünde bulunan caddenin adının 'Zeytin Dalı' olarak değiştirilmesi için teklif

ABD Büyükelçiği önünde bulunan caddenin adının 'Zeytin Dalı' olarak değiştirilmesi için teklif

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.