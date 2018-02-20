Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov Çankaya Köşkü'nde

ANKARA (DHA) - Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Makedonya Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov'u onuruna çalışma yemeği verdi.
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