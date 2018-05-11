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Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov'a fahri doktora

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.05.2018 17:06 | Son Güncelleme

MAKEDONYA Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov'a, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) tarafından fahri doktora unvanı verildi.

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- MAKEDONYA Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov'a, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) tarafından fahri doktora unvanı verildi. CÜ Kültür Merkezi'nde düzenlenen fahri doktora törenine Sivas Valisi Davut Gül, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, İl Jandama Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, diğer protokol üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve her iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı. Cübbe giyen Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov'a, fahri bilim doktorluğu unvanı ve belgesi, Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız tarafından takdim edildi. 'ATATÜRK VE MAKEDONYA' KONFERANSI VERDİ Törenin ardından konuk Cumhurbaşkanı Ivanov, 'Atatürk ve Makedonya' konulu konferans verdi. Ivanov, konferansta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşundan bu yana 98 yıl geçtiğini, Sivas Kongresi'nde alınan kararların tüm ülkeyi temsil ettiğini belirterek, "Sivas Kongresi Makedonyalı bir adam sayesinde gerçekleştirilebilmişti. Kongreyi başlatan ve başkanlığını yapan Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal, kabiliyetleri açısından bir asker, sezgileri açısından bir öğretmen, hassasiyetleri açısından ise bir siyasetçiydi. Mustafa Kemal ve Makedonya arasındaki bağ sadece coğrafi bir bağ değildi. Makedonya sadece onun doğduğu yer değil, aynı zamanda onun anlayışını, görüşlerini ve karakterini şekillendirmiş olan ortamdı. Atatürk, Makedonya'da birlikte var olmanın ne kadar önemli olduğunu yaşayarak öğrenebilmişti" ifadelerini kullandı. 'ATATÜRK'ÜN DÜNYA GÖRÜŞÜNÜ ŞEKİLLENDİREN ORTAM' Konuşmasında, Mustafa Kemal Atatürk ve Makedonya ilişkisine de dikkat çeken Ivanov, "Makedonya, Atatürk'ün tüm bu değerleri öğrendiği pencereydi, karakterini ve dünya görüşünü şekillendiren ortamdı. İleride Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna yol açacak olan fikirlerin büyümesine yardımcı bir yerdi. Kim bilir, meşhur düşüncesini dile getirirken belki de Makedonya'yı hatırlamıştı, 'Yurtta sulh, cihanda sulh.' Makedonya her zaman birçok büyük evladın doğum yeri olmuştur. Bunlardan biri şüphesiz Atatürk'tür" diye konuştu. Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Yıldız'ı makamında ziyaret etti.

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