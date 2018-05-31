Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Yunanistan ile "isim sorunu" sürecinin olası çözümüne yakın olduklarını bildirdi.
Zaev, meclis oturumunda, ülkedeki gelişmeler ile ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtladı.
Ana muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) milletvekili Lilyana Kuzmanovska'nın "isim sorununa" ilişkin sorularını yanıtlayan Zaev, "Bana göre, bu süreçte olası bir çözüme yakınız ve sonuna kadar dikkatli olmamız gerektiği inancındayım." dedi.
Süreci tehlikeye atmadan bilgilendirme yapmaya çalıştığını dile getiren Zaev, süreci, AB ve NATO entegrasyonuna etkisi olması için uygun bir zamanda bitirmeye çalıştıklarını aktardı.
"Makedonya İlinden Cumhuriyeti" isim önerisinin neden kabul edilmediği ve isim değişikliğine gidilmesi kabul edildiği takdirde, müzakere tarihinin alınıp alınmayacağı sorusu üzerine Zaev, "Makedonya İlinden Cumhuriyeti'ni çözüm olarak ülkemizde açıklayabilmemiz için ben ve başbakan (Aleksis) Çipras bunun ilk önce evimizde kontrol etmeye karar verdik. Maalesef Yunanistan'da kabul edilmedi, aynı şekilde maalesef burada da muhalefet tarafından reddedildi." ifadelerini kullandı.
Zaev, Makedonya'nın müzakere tarihi alması şansının, isim sorunu sonlandırıldığında çok yüksek olduğunu vurguladı.
Başbakan Zaev, dün yaptığı açıklamada, isim sorunu ile ilgili çözüme ulaştıklarında, eylül veya ekim ayı gibi referandum düzenlenebileceğini duyurmuştu.
- Cumhurbaşkanı İvanov
Öte yandan Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov, Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Dimitrov'un Cumhurbaşkanını "isim sorununa" ilişkin gelişmeler hakkında sözlü olarak bilgilendirdiği, konuyla ilgili herhangi bir yazılı belge sunmadığı kaydedildi.
Uluslararası anlaşmalar yapmak adına yasal hükümlülüklerin göz ardı edildiğini belirten İvanov, tüm sürecin, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras arasında kişisel bir anlaşmaya benzediğini ifade etti.
Süreçle ilgili Makedonya'da ulusal mutabakat sağlanmadığına dikkati çeken İvanov, "İsim sorunu ile ilgili genel kullanım veya 'erga omnes' (taraflar arasında her yöne ortak kullanımla ilgili bir isim) çözümü kabul etmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.
İvanov, uluslararası anlaşmaların, Makedonya'nın Anayasasına uygun olarak yapılması gerektiğinin altını çizdi.
- İsim sorunu
Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke, Makedonya'yı, anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.
Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.
Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti.
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