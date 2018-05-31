Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Yunanistan ile "isim sorunu" sürecinin olası çözümüne yakın olduklarını bildirdi.

Zaev, meclis oturumunda, ülkedeki gelişmeler ile ilgili milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Ana muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) milletvekili Lilyana Kuzmanovska'nın "isim sorununa" ilişkin sorularını yanıtlayan Zaev, "Bana göre, bu süreçte olası bir çözüme yakınız ve sonuna kadar dikkatli olmamız gerektiği inancındayım." dedi.

Süreci tehlikeye atmadan bilgilendirme yapmaya çalıştığını dile getiren Zaev, süreci, AB ve NATO entegrasyonuna etkisi olması için uygun bir zamanda bitirmeye çalıştıklarını aktardı.

"Makedonya İlinden Cumhuriyeti" isim önerisinin neden kabul edilmediği ve isim değişikliğine gidilmesi kabul edildiği takdirde, müzakere tarihinin alınıp alınmayacağı sorusu üzerine Zaev, "Makedonya İlinden Cumhuriyeti'ni çözüm olarak ülkemizde açıklayabilmemiz için ben ve başbakan (Aleksis) Çipras bunun ilk önce evimizde kontrol etmeye karar verdik. Maalesef Yunanistan'da kabul edilmedi, aynı şekilde maalesef burada da muhalefet tarafından reddedildi." ifadelerini kullandı.