Makedonya Meclis Başkanı Caferi Ankara'da

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile görüştü.

Kahraman, görüşmede yaptığı konuşmada, Caferi ve beraberindeki heyeti Türkiye'de görmekten ve Meclis'te ağırlamaktan dolayı memnun olduğunu söyledi.

Caferi ise ziyaretinin iki ülke arasında iyi olan ilişkilerin bir teyidi niteliğini taşıdığını belirterek, Türkiye'ye, Makedonya'nın NATO üyeliği ve AB ile ilişkileri konusunda gösterdiği destekten dolayı teşekkür etti.