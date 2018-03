Makedonyalı bakandan Afrin değerlendirmesi

Makedonya Cumhuriyeti Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Prof. Dr. Adnan Kahil, TSK’nın Afrin’e yönelik başlattığı ‘Zeytin Dalı’ operasyonunu değerlendirerek, “ 18 Mart’ta sonuçlanması bir semboldür. Türkiye kendi bütünlüğünü korumak için bu harekâtı yaptı. Başka bir devletin yerini işgal etmek için değil kendini korumak için yaptı” dedi.

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Karabük’e gelen Makedonya Cumhuriyeti Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Prof. Dr. Adnan Kahil, Karabük Valisi Kemal Çeber’i ve Belediye Başkanı Rafet Vergili’yi makamında ziyaret etti.

Valilik ve belediye ziyaretlerinde ülkesinin yatırımcılara yönelik yaptıkları yeniliklerden ve teşviklerden bahseden Bakan Kahili, Türk işadamlarını ülkelerine yatırım yapmaya davet etti.

Belediyeyi ziyareti sırasında gazetecilerin Afrin’e yönelik yapılan ‘Zeytin Dalı’ operasyonu hakkında sorusunu cevaplandıran Bakan Adnan Kahil, yapılan operasyonun Türk devletinin terörizme karşı kendi bütünlüğünü koruma adına yaptığı haklı bir operasyon olduğunu söyledi.

Devletin bütünlüğünü yalnız sınırlarla korumak olmadığını bazen sınırlar dışında da hareketler yapılabileceğini de kaydeden Kahil, “ Afrin’e yapılan ‘Zeytin Dalı’ harekâtını bu doğrultuda değerlendiriyoruz. Sınırlarında terörist organizasyonların çoğalması Türkiye Devletine bir tehditti. Bu doğrultuda biz bunu hem Makedon Hükumeti hem de benim partim destekliyor. Terörizm, terörizmdir nerede olursa olsun. Biz buna karşı çıkmalıyız. 6 ay önce Başbakanımızla birlikte Türkiye ziyaretimizde de kendisi de dile getirmişti, Makedonya Hükumeti olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Türk Devletini terörizme karşı destekliyoruz ve destekleyeceğiz. Bizim anayasa ve kanunlar çerçevesinde. Zeytin Dalı operasyonu sembolik 18 Mart’ta sonuçlandı. Bu büyük bir semboliktir. Önceden bildiğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayrılmaz bir bütünlüktür. Bizim için her nerede yaşayan Türk varsa Türk her yerde Türk’tür. Bütün dünyada yaşayan uygar milletler terörizme karşı savaşır ve milletler olarak destekliyorlar. Buna başka açıdan da bakabiliriz; eğer Türkiye çıkıp bu harekâtı yapmasıydı, 3.5 milyondan fazla Suriyeliyi kendi bünyesinde barındırmaya devam edecektir. Onların istikrarı için bu harekâtı yaptı. İnanıyoruz ki, böyle şeyler ilerde tekrarlanmayacaktır. Eğer tekrarlanırsa her zaman bu tür harekâtları desteleyeceğiz” dedi.

“ AB kendi çıkarları yönünde konuşuyor”

Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin askerilerini çekmesi yönünde yaptığı çağrıyı da değerlendiren Kahil, “

Avrupa Birliği kendi çıkarları doğrultusunda konuşuyor. Bunu AB ve herkes bilmeli ki, Avrupa’nın çıkarları varsa Türkiye’nin de, Türk Milletinin de çıkarları vardır. Türkiye kendi bütünlüğünü korumak için bu harekâtı yaptı. Başka bir devletin yerini işgal etmek için değil kendini korumak için yaptı. Buna devam ediyor. Böyle açıklamalar olacaktır ama sonuç önemlidir. Sonuç görüyoruz ki, Afrin ele geçirildi. Recep Tayyip Erdoğan’ın dediği gibi bundan sonraki dönemde Afrin’e yaşayanlara teslim edilecektir. Demek oluyor ki, bir sıkıntı içinde olmasın kimse, Türkiye ve Türk Devleti kimsenin topraklarında gözü olan bir devlet değildir. Makedonya devleti olarak biz buna inanıyoruz. Her devlet ve hükümet demokrasi prensiplerine göre haklıdır yada haklı değildir. Onlar söyledikleri sözlerin arkasında durmalıdır. Önemli olan Türkiye’nin hakları ve istikrarı bizim için en önemli unsurdur” ifadelerine yer verdi.