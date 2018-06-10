AFYONKARAHİSAR (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "PKK'yı kuran kim? Batı. YPG'yi kuran kim? Onlar. DEAŞ'ı kuran kim? Onlar. Biz parayla silah istiyoruz Amerika'dan, vermiyor ama onlara 5 bin tır silah gönderiyor. Niçin? Maksat Türkiye'nin önünü kesmek." dedi.
Eroğlu, merkeze bağlı Sülümenli beldesinde düzenlenen Sülümenli Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü Yatırımları Toplu Açılış ve Temel Atma merasimine katıldı.
Daha sonra merkeze bağlı Gebeceler beldesine geçen Eroğlu, burada da belde meydanında düzenlenen Gebeceler İlkokulu Açılışı ve Orman Genel Müdürlüğü Yatırımları Temel Atma törenine katıldı.
Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, 24 Haziran'daki seçimlerin Türkiye tarihinin en önemli seçimi olduğunu söyledi.
- "Düşman hala bizimle ilgileniyor"
Türkiye düşmanlarının hiçbir zaman boş durmadığını anlatan Eroğlu, şöyle konuştu:
"Düşman hala bizimle ilgileniyor. Düşman o kadar uyanık ki; kalktı Gezi olaylarını çıkardı. Arkasından alçak bir FETÖ darbe girişimi. Yabancılar casus olarak tam 30 yıl hazırlamış adamı. Neticede 15 Temmuz'da bir darbe teşebbüsünde bulundu bu hainler. Ancak milletimizin kahramanlığı, Recep tayyip Erdoğan'ın cesaretiyle bunu bastırdık. Baktı olmadı şimdi Suriye sınırlarımıza bir terör örgütünü besliyor. PKK, YPG, PYD ne derseniz deyin DEAŞ bunları kuran onlar. PKK'yı kuran kim? Batı. YPG'yi kuran kim? Onlar. DEAŞ'ı kuran kim? Onlar. Biz parayla silah istiyoruz Amerika'dan, vermiyor ama onlara 5 bin tır silah gönderiyor. Niçin? Maksat Türkiye'nin önünü kesmek."
- "Recep Tayyip Erdoğan var, bu oyununuzu da yemez"
Eroğlu, Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat Kalkanı Harekatı'yla düşmanların birinci oyununu suya düşürdüğünü vurgulayarak, "Akabinde Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'yla kahraman Mehmetçik, oraya girdi ve orayı da terörden temizledi. Batı'nın ikinci planı suya düştü. Şimdi üçüncü planları var, nedir bu plan? 'Türkiye'yi ekonomik olarak kıskaca alalım'. Ama başımızda Recep Tayyip Erdoğan var, bu oyununuzu da yemez. Yemeyiz kardeşim bu oyunu." değerlendirmesinde bulundu.
Veysel Eroğlu, daha sonra açılışları gerçekleştirdi.
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