Malatya AK Parti İl yönetimi topluca istifa etti

AK Parti il başkanlığından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada İhsan Koca'nın AK Parti Genel Merkezi tarafından atandığı anımsadıldı.

İşte AK Parti il başkanlığından yapılan yazılı açıklama;

İhsan Koca Başkanımızın yapılan istişareler sonucu 24 Haziran seçimleri sonrasına ertelenen yeni Yönetim Kurulunun oluşturulması ve İl Başkanımızın yeni yönetim kurulu oluşturulurken rahat çalışabilmesi için Mevcut İl Yönetim Kurulu üyelerimiz kendi arzu ve istekleri ile istifa ederek İl Başkanlığımıza sunmuştur"

