Malatya Başbakanını bekliyor

AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Başbakan Binali Yıldırım’ın Malatya’ya gelişi ile ilgili, “Yarınki kongremize Malatyalıların büyük bir ilgi göstereceğini ve Başbakanımızı kucaklayacağını düşünüyorum” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin il kongresine katılmak üzere yarın Malatya’ya gelecek. Konuyla ilgili AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammet Emin Yalçınkaya, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güder ve İl Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan il binasında ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Malatya’da bugüne kadar yaptıkları kongrelerin Türkiye’de ses getirdiğini vurgulayarak, “Kısmet olursa yarın da Başbakanımıza çok güzel bir karşılama yapacağız ve Başbakanımızı vatandaşlarımızla bir araya getirme fırsatı yakalayacağız. Partimiz kurulduğundan bu yana kadar Malatyamıza hizmet eden çok kıymetli il başkanlarımız, belediye başkanlarımız oldu. Malatya daima birlik ve beraberlik içinde olan bir şehir. Bugüne kadar benden önce 5 arkadaşımız il başkanlığı yaptı. Bütün il başkanlarımıza verdikleri hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. 2015’te görev bize tebliğ edildi ve 3 yıldır bu görevi yürütüyoruz. Şimdi teşkilatımız yeniden bu görevi bizim yapmamızı uygun gördüler. Yarın yapılacak kongre ile önümüzdeki 3 yıl için il başkanlığı görevini yapmaya çalışacağız. Bu 3 yıllık süre içerisinde hamdolsun güzel işler yaptı teşkilatımız. İnşallah hizmetlerimize devam edeceğiz. Yarın ki kongremize de Malatyalıların büyük bir ilgi göstereceğini ve Başbakanımızı kucaklayacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise yarın Malatya’nın çok önemli bir misafiri ağırlayacağını kaydederek, “Başbakanımız yarın kongre dolayısıyla Malatya’ya gelecek. Kanalboyun’daki Kapalı Spor Salonumuzun önünde Malatyalı hemşehrilerimizle Başbakanımızı karşılayacağız. Ve orada bir miting yapacağız. Malatya her zaman sağduyulu olmuştur. Her zaman AK Parti’ye Türkiye’nin önde gelen şehirleri arasında en büyük bir desteği vermiştir. Cumhurbaşkanımız Malatya’ya her gelişinde mitingden sonra Malatya’dan birkaç gün söz etmiştir. Karşılamadan, heyecandan övgüyle bahsetmiştir. Aynı heyecan ve coşkuyu Başbakanımız için de ortaya koyacağız” ifadelerini kullandı.

Malatya insanının misafirperver olduğunu belirten Battalgazi Başkanı Selahattin Gürkan da, “Hepimizin bildiği gibi yarın Başbakanımız Binali Yıldırım Malatya’yı şereflendireceklerdir. Malatya insanı misafirperverdir. Malatya kendisine yakışanı en güzel bir şekilde yerine getirecektir. Şimdiye kadar gelen misafirlerimizi nasıl coşkuyla, birlik ve beraberlik içerisinde karşıladıysak inşallah Başbakanımızı da aynı şekilde karşılayacağız. Kanalboyu Kapalı Spor Salonunun bulunduğu alanında yapılacak olan mitinge bütün hemşehrilerimizi davet ediyoruz” dedi.

Binali Yıldırım’ın Başbakan olarak Malatya’ya ilk kez geleceğini hatırlatan AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise “5 olağan kongremizi yaptık ve bu 5 olağan kongremiz içerisinde de, birçok Başkanımız il başkanlığı görevlerini ifa ettiler. Özellikle, beş il başkanımızı da beşi şu ana kadar partimizin değişik kademelerinde il başkanlıklarından sonra, farklı yerlerde görevlerini devam ettirdiler. Şu an altıncı kongremizi yapacağız İnşallah ve bugün de, İl Başkanımız Hakan Kahtalı’nın bir dönemi geride kaldı, ikinci bir dönemin de inşallah, güven oylamasına dönük yapılacak olan bu kongrenin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yapacağımız kongre, kongreden öte özellikle, Başbakanımızın Malatya’ya Başbakan sıfatıyla ilk defa gelmesi hasebiyle, öncesinde bir miting yapılacak. Miting, şölen havasında olacak ve yine kanal boyunda kapalı spor salonunda kongremizi yapacağız. Dışarıda da Başbakanımızın, milletimize hitap etmesi için bir alt yapısı oluşturulmuş, inşallah orada bir açık hava mitingi yapılacak. Özellikle bütün Malatyalılarımızın yapılacak olan mitingde, alanı hınca hınç dolduracağına eminim. Malatya mitinglerinin, Türkiye’ye biraz da rol model olduğunu gördük. Arkadaşlarımız özellikle Malatya’yı kriter olarak alırlar" diye konuştu.