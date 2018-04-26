Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır görevinden istifa etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, görevinden istifa ederek milletvekilliği seçimlerinde AK Parti'den aday adayı oldu.

Çakır, belediye meclis toplantı salonunda yaptığı açıklamada, göreve büyük bir heyecan ve yüzünün akıyla girdiğini belirtti.

Malatya'ya hizmet etmenin kutsal bir görev olduğu bilinciyle çalıştıklarını belirten Çakır, "Hep samimi, dürüst olduk ve hemşehrilerimize güzel ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak adına çalıştık. Amacımız Malatya'ya hizmet etmek, hakkını, hukukunu savunmak oldu. Bu süreyi de alnımızın akıyla tamamladık. 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinden dolayı görevimi kendi isteğimle burada bırakarak istifa edip, Malatya'ya milletvekili aday adayı olarak müracaatımı yapacağım." diye konuştu.

Belediye önünde toplanan belediye personeliyle vedalaşan Çakır, daha sonra AK Parti Malatya İl Başkanlığına geçti. Çakır, burada yaptığı konuşmada da bugün hayırlı bir sürecin başlangıcını yaptıklarını ifade etti.

Partinin çeşitli kademelerinde ve son olarak da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmet etmeye çalıştığını anlatan Çakır, şunları dile getirdi: