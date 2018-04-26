Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır görevinden istifa etti

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, görevinden istifa ederek milletvekilliği seçimlerinde AK Parti'den aday adayı oldu.
Çakır, belediye meclis toplantı salonunda yaptığı açıklamada, göreve büyük bir heyecan ve yüzünün akıyla girdiğini belirtti.
Malatya'ya hizmet etmenin kutsal bir görev olduğu bilinciyle çalıştıklarını belirten Çakır, "Hep samimi, dürüst olduk ve hemşehrilerimize güzel ve yaşanabilir bir şehir oluşturmak adına çalıştık. Amacımız Malatya'ya hizmet etmek, hakkını, hukukunu savunmak oldu. Bu süreyi de alnımızın akıyla tamamladık. 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinden dolayı görevimi kendi isteğimle burada bırakarak istifa edip, Malatya'ya milletvekili aday adayı olarak müracaatımı yapacağım." diye konuştu.
Belediye önünde toplanan belediye personeliyle vedalaşan Çakır, daha sonra AK Parti Malatya İl Başkanlığına geçti. Çakır, burada yaptığı konuşmada da bugün hayırlı bir sürecin başlangıcını yaptıklarını ifade etti.
Partinin çeşitli kademelerinde ve son olarak da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hizmet etmeye çalıştığını anlatan Çakır, şunları dile getirdi:
"Bu sürede yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman kendimiz için siyaset asla yapmadık. Büyük bir dava ve sorumluluğun altında olduğumuzu bilerek bu şehri geliştirmek, kalkındırmak adına bir ekip çalışmasıyla yolumuza devam ettik. Bunu kutsal bir görev olarak algıladık. Bu görevi de Allah'a şükür alnımızın akıyla bırakıyoruz, kendi isteğimizle. Önümüzde çok önemli bir süreç var. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı seçimiyle milletvekilliği genel seçimleri yapılacak. Bugüne kadar büyük bir onur, şeref, gururla üstlendiğim Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevimden istifa ederek aday adayı olarak bugün buradayım. Allah mahcup etmesin."
Çakır, büyük bir ekiple Malatya'ya hizmet etmeye çalıştıklarını anlatarak, "Malatya çok önemli bir il ve biz her seçimden güçlenerek çıktık. Yeni bir yola çıkıyoruz. Bizim davamız ülke davası. Bizim davamız büyük, güçlü Türkiye davasıdır." diye konuştu.
AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı da Çakır'ın kent ve ülkenin geleceği için çalıştığına şahitlik ettiğini, bundan sonraki süreçte de hizmetlerine devam etmesini diledi.
Çakır, daha sonra adaylık başvuru formunu Kahtalı'ya teslim etti.
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