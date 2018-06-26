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Malatya'da 10 sandıkta sonuçlara itiraz edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2018 12:44 | Son Güncelleme

CHP, Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki 10 sandıkta sonuçlara itiraz etti

CHP, Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki 10 sandıkta sonuçlara itirazda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin tamamlanmasının ardından, CHP yetkilileri bazı sandıkların sonuçlarına itiraz etti.

CHP tarafından şu ana kadar Battalgazi ilçesindeki 10 sandığın birleştirme tutanaklarına itiraz edildi.

İtiraz başvurusunun seçim kurullarınca değerlendirmeye alındığı bildirildi.

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itiraz Malatya seçim

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