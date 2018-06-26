Malatya'da 10 sandıkta sonuçlara itiraz edildi

CHP, Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki 10 sandıkta sonuçlara itirazda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin tamamlanmasının ardından, CHP yetkilileri bazı sandıkların sonuçlarına itiraz etti.

CHP tarafından şu ana kadar Battalgazi ilçesindeki 10 sandığın birleştirme tutanaklarına itiraz edildi.

İtiraz başvurusunun seçim kurullarınca değerlendirmeye alındığı bildirildi.

