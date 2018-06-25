Malatya'da, AK Parti'nin 1 milletvekilini MHP aldı

MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, dün yapılan seçimlerde AK Parti 4, MHP ve CHP 1'er milletvekili çıkardı. Sonuçlara göre, bir önceki seçimde 5 milletvekili çıkaran AK Parti, 1 milletvekilini MHP'ye kaptırmış oldu.

555 bin 349 seçmenin 1999 sandıkta oy kullandığı Malatya'da, resmi olmayan sonuçlara göre, seçimlerde AK Parti yüzde 53.9, CHP yüzde 16.7, MHP yüzde 16.1, HDP yüzde 7, İYİ Parti yüzde 4.3 oranında oy aldı. Oylama sonuçlarına göre AK Parti 4, MHP ve CHP 1'er milletvekilliğini kazandı.

Dün yapılan seçimlerin ardından Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Büyükşehir Belediye Başkanı iken istifa eden Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı AK Parti'den Meclis'e gitmeye hak kazandı. CHP'den Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, MHP'den de Malatya Belediye Başkanı iken 17 Nisan 1978'te evine gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu 2 torunu ve geliniyle birlikte hayatını kaybeden Hamid Fendoğlu'nun yeğeni Mehmet Celal Fendoğlu milletvekili seçildi.

1 Kasım 2015'te yüzde 67 oy ile 5 milletvekilliğini kazanan AK Parti'nin oy kaybına uğramasıyla kaybettiği 1 vekilliği MHP kazanmış oldu. Böylece en son 21'inci Dönem'de kentten milletvekili çıkaran MHP, uzun aradan sonra Malatya'yı TBMM'de temsil etmeye hak kazandı.

