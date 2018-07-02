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Malatya'nın vekilleri mazbata aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.07.2018 15:41 | Son Güncelleme

MALATYA'da 24 Haziran seçiminde milletvekili seçilen milletvekilleri mazbatalarını aldı.

Malatya'nın vekilleri mazbata aldı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da 24 Haziran seçiminde milletvekili seçilen milletvekilleri mazbatalarını aldı.
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçiminde Malatya'dan milletvekili seçilen AK Partili Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Katalı ile MHP'li Mehmet Celal Fendoğlu'na mazbataları Adliye Sarayı'nda verildi. Törende Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin yerine mazbatasını İl Başkanı İhsan Koca aldı. Malatya'nın 6 milletvekilinden 5 milletvekiline mazbatalarını İl Seçim Kurulu görevlileri, Merkez İlçe Seçim Kurulu üyeleri ve hakimler verdi.

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Malatya'nın vekilleri mazbata aldıMalatya'nın vekilleri mazbata aldıMalatya'nın vekilleri mazbata aldıMalatya'nın vekilleri mazbata aldı

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