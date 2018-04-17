HABER

Mali heyeti Mecliste

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.04.2018 17:38 | Son Güncelleme

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Ünüvar: "Mali'de, FETÖ ile ilişkili 2002'de kurulan 5 okul vardı. Ama sevinçle söylemek isterim ki 12 Ağustos 2017'de Türkiye Maarif Vakfı ile yapılan anlaşma sonucu, FETÖ ile iltisaklı okullar kapatıldı ve Maarif Vakfına devredildi"

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Necdet Ünüvar, Mali'de, FETÖ ile ilişkili 2002'de kurulan 5 okul varken, 12 Ağustos 2017'de Türkiye Maarif Vakfı ile yapılan anlaşma sonucu örgüt ile iltisaklı okulların kapatıldığını ve Maarif Vakfına devredildiğini söyledi.

Ünüvar, Mali-Türkiye Parlamentolarası Dostluk Grubu Başkanı Mahamadou Lamine Dijgune başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Ziyaretin iki ülke arasındaki ortak dostluğun daha da ileriye gitmesine aracı olması temennisinde bulunan Ünüvar, Türkiye'nin 2010 yılında Mali'de, Mali'nin de 2014'te Türkiye'de büyükelçilik açmasından sonra iki ülke ilişkilerinin daha da iyiye gittiğini söyledi.

Necdet Ünüvar, iki ülke arasında 2 Mart 2018'te, sağlık ve tıp bilimleri alanında iş birliğine dair anlaşma imzalandığını anımsattı.

TBMM'nin, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminde bombalandığını hatırlatan Ünüvar, "Mali'de, FETÖ ile ilişkili 2002'de kurulan 5 okul vardı. Ama sevinçle söylemek isterim ki 12 Ağustos 2017'de Türkiye Maarif Vakfı ile yapılan anlaşma sonucu FETÖ ile iltisaklı okullar kapatıldı ve Maarif Vakfı'na devredildi." ifadesini kullandı.

Necdet Ünüvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 Mart 2018 tarihinde yaptığı Mali ziyaretinde de bu konunun gündeme geldiğini, Erdoğan'ın, FETÖ ile ilişkili okulların kapatılmasından dolayı Mali tarafına teşekkür ettiğini söyledi.

Ünüvar, Mali'nin, FETÖ ile mücadelede Türkiye'ye verdiği desteklerinin devamını beklediklerini söyledi.

Mali-Türkiye Parlamentolarası Dostluk Grubu Başkanı Dijgune de Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, insan hayatında sağlığın önemine dikkati çekti.

Dijgune, görüşmenin kendileri açısından önemli olduğunu, ülkesinde büyük sağlık sorunları bulunduğunu, Türkiye'nin sağlık konusundaki tecrübelerinden yararlanmak istediklerini vurguladı.

İnşaat şirketinin FETÖ zanlısı patronları kefaletle serbestİnşaat şirketinin FETÖ zanlısı patronları kefaletle serbest
Ankara'da deprem! İhraç edildilerAnkara'da deprem! İhraç edildiler
Milletvekilleri 'başkanlığa' gözünü diktiMilletvekilleri 'başkanlığa' gözünü dikti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ maarif vakfı mali heyeti meclis necdet ünüvar sağlık aile çalışma ve sosyal işler komisyonu

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Nazlı Çelik reytinglerde dibi gördü

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

Macron'dan skandal Türkiye açıklaması: İstemiyorum

İlginizi Çekebilir

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

AK Parti'yi kızdıracak sözler

AK Parti'yi kızdıracak sözler

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu AK Parti ile ittifak şartını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile görüştü

MGK, OHAL gündemiyle toplandı

MGK, OHAL gündemiyle toplandı

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Şok iddia! 'İYİ Parti 26 Ağustos'taki seçime giremez'

Erken seçimle ilgili flaş açıklama: Şimdiden ilan ediyorum Erdoğan kazanamayacak

Erken seçimle ilgili flaş açıklama: Şimdiden ilan ediyorum Erdoğan kazanamayacak

Bahçeli'nin erken seçim çağrısına Meral Akşener'den ilk yanıt

Bahçeli'nin erken seçim çağrısına Meral Akşener'den ilk yanıt

Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin erken seçim açıklamasına ilk yorum

Son dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'nin erken seçim açıklamasına ilk yorum

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.