Maliye Bakanı Ağbal:

Maliye Bakanı Naci Ağbal, OECD ülkeleri arasında Türkiye kadar büyüyen bir ülke olmadığını belirterek, "Son bir yılda 1 milyon 400 bin insanımıza ilave iş sağladık, aş verdik." dedi. Bakan Ağbal, AK Parti Aydıntepe İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın memleketin daha ileriye gitmesi ve kalkınması için yoğun gayret gösterdiğini, kendilerinin de onların yol arkadaşları olarak aynı şiarla ülkeye hizmet ettiklerini söyledi. Türkiye'de darbe girişimini planlayanlar ile gerçekleştirenlerin yargıda hesap verdiğini anımsatan Ağbal, bunların yargıda en ağır şekilde cezalandırılmaları için ne gerekiyorsa yapılacağını vurguladı. Ağbal, 15 Temmuz 2016'dan sonra yatırımları artırdıklarına işaret ederek, Türkiye'nin tekrar büyüme imkanına kavuştuğunu ve ülkenin dört tarafının şantiyeye döndüğünü aktardı. Türkiye'nin güçlü bir ekonomiye sahip olduğunu belirten Ağbal, şöyle devam etti: "Geçen sene ekonomi yüzde 7 büyüdü. OECD ülkeleri arasında, büyük ülkeler arasında Türkiye kadar büyüyen bir ülke yok. Bu çok önemli. Son bir yılda 1 milyon 400 bin insanımıza ilave iş sağladık, aş verdik. Bunlar çok önemli şeyler. Fabrikalar açılmaya, yatırımlar yapılmaya devam ediliyor. İnsanımızın refahı daha da artıyor."

- "Etrafımızdaki ülkeler gıpta ile Türkiye'ye bakıyor" Ağbal, Aydıntepe'ye yapılan hizmetler hakkında da bilgi vererek, şöyle konuştu: "Sizler, hizmetin en güzeline layıksınız. Bizden duanızı eksik etmeyin. Bu dualar değil midir bizi 15 Temmuz'lara karşı koruyan. Bu dualar değil midir bizi her türlü zorluğa karşı ayakta tutan. Bu milletin dini, imanı, inancı o kadar büyük ki yedi düvel gelse bu milletle baş edemez. Bugün Türkiye, olmadığı kadar ekonomisi, siyaseti, hükümeti, ordusu ile güpgüçlü. Etrafımızdaki ülkeler de herkes de gıpta ile Türkiye'ye bakıyor. Türkiye geleceğin bu bölgedeki yıldızı, artık emir alan bir Türkiye mi var, emir veren bir Türkiye mi var? Artık Türkiye, emir veren bir Türkiye." Suriye ve Irak sınırında bir terör koridoru oluşturulmak istendiğine dikkati çeken Ağbal, "Orada bir terör devleti kurmak istediler. Birtakım büyük güçler orada haritayı yeniden şekillendirmek istedi ama bir şey unuttular, Türkiye buna müsaade eder mi? Biz bin yıldır bu topraklardayız. Bin yıldır bu coğrafyanın, İslam aleminin gözbebeğiyiz. Eller semaya kalktığı zaman sadece Türkiye'de kalkmıyor, bütün İslam aleminde dualar bize. Niye? Bizim atalarımız yaklaşık 700 yıl boyunca İslam'ın şanlı bayrağını bütün bu coğrafyada, dünyada dimdik tutmuş değil mi? Gittiği yerlere zulüm mü götürmüş? Hayır, barış, adalet götürmüş. Birtakım insanları sömürmüş mü başkalarının yaptığı gibi? Sömürmemiş, tam tersine o insanı kendi insanı gibi bilmiş. Dolayısıyla biz dua alan bir milletiz, Allah'ın izniyle kimse bizim sırtımızı yere getiremez." değerlendirmesinde bulundu

- "İlk defa bu dönemde millet kendi gücünü gördü" Bakan Ağbal, Allah'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan razı olmasını niyaz ederek, "Onun dirayeti, cesareti, milletine olan inancı o kadar kuvvetli ki... Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün dünyada bu kadar önemli olmasının sebebi ne? İnancı. Milletine inanıyor, milletine güveniyor. Eskiden kendimizden korkardık, ortaya çıkmaya çekinirdik, başımızı kaldırırsak 'şunu yapar, bunu yapar' diye birbirimizle konuşturduk. İlk defa bu dönemde millet kendi gücünü gördü." ifadelerini kullandı. "Biz, 'Suriye'ye gireceğiz' dediysek gireriz. 'Suriye'deki bütün terör örgütlerini sonuna kadar süpüreceğiz' dediysek süpürürüz." diyen Naci Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Niye? Bizim gücümüz var, Mehmetçik'imiz var. Bizim ordumuz güçlü. Sayın Cumhurbaşkanımız zaman zaman söylüyor ya 'Ne sandınız burası kabile devleti mi? Dün mü kuruldu bu devlet?' Osmanlı'yı, Türkleri bütün dünya biliyor. Allah'ın izniyle Suriye'de de Irak'ta da terörün kökünü kazıyacağız. Türkiye'yi daha müreffeh, daha kalkınan, daha büyüyen bir ülke yapacağız. Gençlerimize, insanımıza iş, aş vereceğiz. Artık vatandaş olarak alnımız açık, başımız dik olacak. İçeride dışarıda herkes Türkiye'nin gücünü bir defa daha görecek."

Teşkilat üyelerinden 20. yüzyılın başındaki dünya haritaları hatırlamalarını isteyen Ağbal, "1900'lü yıllarda dünya haritası yeniden kurulmuştu. Şimdi bu bölgede dünya haritasını yeniden şekillendirmek isteyenler var ama Türkiye'nin bunlara hiçbir şekilde müsaadesi olmaz. Bu gücü nereden alıyoruz? Sizlerden alıyoruz. Sizler bize inanıyorsunuz, bizi destekliyorsunuz." diye konuştu. - "Herkesin tarafını belli edeceği bir seçim olacak" Türkiye'de 2019'da iki seçim gerçekleştirileceğini anımsatan Ağbal, Türkiye'nin 2017 Nisan ayında yapılan değişiklik ile gücüne güç katacak yepyeni bir sisteme geçtiğini anlattı. Ağbal, şunları söyledi: "Burada artık siyasetin zayıflatıldığı bir dönemden, siyasetin tek güçlü olduğu bir döneme geçiyoruz. Bunun ilk seçimi olacak. Önemli bir seçim yani, herkesin tarafını belli edeceği bir seçim olacak. CHP, HDP, diğer birtakım güçler şu anda Türkiye'deki olaylar karşısında bir tavır gösteriyor. Bu milli bir tavır değil, yerli bir tavır değil. Buna karşılık Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti, MHP tüm bu yaşadığımız olaylar karşısında bir milli mutabakat oluşturdu."

Ağbal, yaşanan olayların öyle kolay olaylar olmadığına dikkati çekerek, "Bugün sınırlarımızda ve içeride oluşturulmaya çalışılan terör yuvaları öyle sıradan hadiseler değil. Dolayısıyla burada Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız, Sayın Devlet Bahçeli, bütün bu içerideki ve dışarıdaki tehditleri görerek, ileriye dönük olmak üzere Türkiye'nin daha da güçlü olması için büyük bir inisiyatif aldı. 2019'a giden bu süreçte, bu milli mutabakat büyük bir güçle, sizden aldığı destekle inşallah güçlü Türkiye'yi de beraber inşa edecek." değerlendirmesini yaptı. - "Gün, beraber hareket etme zamanıdır" Aydıntepe'deki MHP'lilere de seslenmek istediğini aktaran Ağbal, "Gün, bir ve beraber olma zamanıdır. Gün, beraber hareket etme zamanıdır. Her açıdan bir olacağız, beraber olacağız, fitneye, fesata yer yok. Hiç bunlara müsaade etmeyeceğiz ve şu karşı karşıya kaldığımız gayri milli, yerli olmayan birtakım çabalara karşı da dimdik hep beraber hareket edeceğiz." diye konuştu. Ağbal, Türkiye'nin bugün yedi düvele karşı bir duruş sergilediğini ifade ederek, bunun kolay ve alışılmış bir durum da olmadığının altını çizdi. Eskiden Türkiye'nin duruşunun böyle olmadığını belirten Maliye Bakanı Ağbal, sözlerini şöyle tamamladı: